Multas y clausuras a bares, discotecas y salones de fiestas que violen protocolos: Adela Román

La presidenta de Acapulco Adela Román Ocampo, advirtió que su gobierno aplicará multas y clausuras en bares, discotecas y centros nocturnos donde no se cumpla con los protocolos sanitarios que se tienen establecidos para evitar un repunte de casos de Covid-19.

En entrevista minutos después de haber dado a conocer el festival cultural FandanGro 2020, la primera edil de la ciudad, dijo que su gobierno, seguirá cada una de las indicaciones del acuerdo firmado para la reapertura de este tipo de negocios luego de cambiar de color naranja a amarillo en el semáforo epidemiológico.

Román Ocampo, dijo que el echo de entrar al color amarillo en el semáforo epidemiológico, no quiere decir que la pandemia del Covid-19, no exista, sino todo lo contrario, se debe de ser extremadamente cuidadosos.

"Tenemos que ser más escrupulosos, si los lugares, están abarrotados, nos obligarán a clausura , todo dependerá de las circunstancias, porque a mí me interesa cuidar la salud de propios y visitantes, si la gente está preocupada, sólo en ganar dinero, y no cuidar la salud de sus clientes, es gente que no ha entendido que se está abriendo la economía porque no queremos que de siga colapsando el estado", precisó Román Ocampo.

En su declaración, la presidenta, dijo también que entre las medidas que se deberán de cumplir en cada establecimiento comercial abierto a partir de este lunes, se encuentran la capacidad en un 50 por ciento,

Abundó que en el caso de eventos sociales como bodas y XV años, estás se podrán realizar en lugares al aire libre, pero con un menor número de asistentes.

Asimismo dijo que los horarios en venta de bebidas alcohólicas en la ciudad, por el momento se mantendrá hasta las 8:00 de la noche como se estableció desde el pasado mes de abril.

Anunció, que en los próximos días, se reunirá con propietarios de discotecas y bares de la ciudad, para tomar algunos acuerdos en torno a las medidas sanitarias que se deberán de seguir para evitar repuntes de contagios, como se han registrado en otras ciudades del país luego de una segunda reapertura de las actividades comerciales.

Por otro lado, Adela Román Ocampo, reafirmó que en Acapulco, no habrá fiesta en el acto del grito de independencia este próximo 15 de septiembre.

Indicó que habrá acto oficial con una sesión solemne de cabildo porque es un evento importante que se debe de realizar, sin embargo, se evitará un ingreso masivo de ciudadanos por medida sanitaria.