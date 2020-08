Más del 70% de bares y restaurantes no cumple con requisitos para reapertura: Rivera Rojas

El presidente de la Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes, ubicados en la avenida Costera Miguel Alemán en Acapulco, Jesús Rivera Rojas, lamentó que con el cambio de semáforo naranja a amarillo solo se permitirá la apertura del 10 por ciento de los negocios que son los que cuentan con instalaciones abiertas.

En entrevista señaló que el 90 por ciento restante de toda la industria en bares y restaurantes no reúne los requisitos que establecen las autoridades para abrir sus negocios luego de cinco meses cerrados. "Entonces ahí tenemos un problema, porque no todos regresamos a la actividad laboral". Local Guerrero pasa oficialmente a Semáforo Amarillo a partir de hoy

Indicó que lo expuesto, provocará que alrededor del 70 por ciento de negocios no puedan abrir sus puertas, a diferencia que si dan permiso de abrir los establecimientos, bajaría al 30 por ciento que no regresarán, debido a que los arrendadores no ofrecieron las facilidades para sostenerse durante la pandemia por Covid-19.

El también empresario, señaló que el decreto que se firmó este domingo y se publicó en el Periódico Oficial del estado de Guerrero, es ambiguo, debido a que se puede interpretar de varias maneras.

Lo anterior, luego que en el acuerdo que se autoriza el incremento en su ocupación de diversas actividades no esenciales, se indicó en el punto que, "centros nocturnos, bares y salones de eventos, que sean lugares abiertos y con la previa autorización y supervisión de las autoridades municipales".

En este caso, Rivera Rojas, señaló que por parte de la dirección de Reglamentos y Espectáculos, permite a "algunos trabajar y a otros no", por lo que insistió, que se presta "a mal interpretación por parte del gobierno".

Lamentó que desde que empezó la actual administración municipal, "nos la hemos visto un poco difícil, por la restricción de horario que nos pusieron, desde que inició, prácticamente estamos perdiendo dinero y hemos soportado esta restricción".

"No tenemos el dinero ahorita para hacer las adecuaciones para tener un local permitido y después que cambie a semáforo verde, tener que hacer los cambios para que la gente esté a gusto en algún establecimiento" lamentó el empresario de bares y restaurantes.

A nombre de los empresarios, pidió, que se debe corregir el decreto y así establecer bien al 100 por ciento y abrir todos al 50 por ciento en este giro, con las medidas de seguridad y preventivas que ordena el gobierno federal, estatal y municipal. Local Preparan reapertura de bares en zona turística de Acapulco

El Sol de Acapulco, informó que este domingo, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, precisó que, con el semáforo amarillo a partir de este 31 de Agosto, los bares y discotecas podrán abrir al 50 por ciento de su capacidad, siempre y cuando se encuentren al aire libre, mientras que, hoteles y restaurantes aumentarán su afluencia al 60 por ciento y no al 75 como se había manejado previamente.

Al encabezar la conferencia diaria de actualización de casos de Covid-19 desde el municipio de Petatlán, en la Costa Grande del estado, Astudillo Flores, dijo este domingo que, durante su reunión con el sector turístico llegaron a estos acuerdos que serían publicados este lunes en el Periódico Oficial del estado.