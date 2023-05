Mercados requieren de gran inversión económica: Abelina

La alcaldesa Abelina López Rodríguez reconoció que los 59 mercados que hay en Acapulco requieren de inversión económica para su rehabilitación.

Al reunirse con un grupo de comerciantes en un salón de la Costera, la primera edil indicó que este año espera tener más ingresos propios a los logrados en el 2022, para hacer más acciones para los centros de abasto popular.

"Tenemos en la ciudad 59 mercados y no hay uno sólo en donde no se requiera de una inversión para mejorarlos, el gobierno no puede solo, requerimos de la colaboración de todos, yo viene a eso a trabajar y no robar, hay que empezar a trabajar para cambiar la imagen", expresó.

Anunció la primera inversión de más de tres millones de pesos para trabajar en los mercados de la 20 de Noviembre donde se destinará un millón de pesos, así como 800 mil pesos para el mercado de la Progreso.

López Rodríguez, recordó que en el 2022, su gobierno logró un ingreso propios de tres mil 871 millones de pesos, este año se espera un aumento de casi 400 millones de pesos en comparación a los del año pasado.

La alcaldesa dijo que el trabajo es seguir mejorando la situación en la que encontró toda la ciudad al momento de haber iniciado su administración con una alerta sanitaria y más de dos mil millones de pesos de deudas generadas por administraciones pasadas.

En el evento, estuvo la regidora Ricarda Robles y el secretario de Turismo municipal David Abarca Rodríguez.