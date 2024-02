Maestros de Prepas Populares bloquean bulevar de Las Naciones

Con casas de campaña, maestros de preparatorias populares de Acapulco mantienen bloqueado el bulevar de Las Naciones, frente a las instalaciones de la Promotora Turística (Protur) para exigir al gobierno de Guerrero el pago de su salario correspondiente al mes de Enero.

Los maestros para evitar cansarse a esperar a que las autoridades los atiendan, luego de mantener el bloqueo desde hace una hora, colocaron sillas para sentarse, otros instalaron una casa de campaña y con sus sombrillas se cubren de los fuertes rayos del sol, pues advirtieron que no se moverán de ahí hasta que les paguen.

Elementos de la Guardia Nacional realizan un operativo de seguridad en el bloqueo que mantienen los maestros en el bulevar de Las Naciones. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Los docentes que dan clases en preparatorias populares de Acapulco bloquean el sentido de la carretera que conecta del Aeropuerto a la glorieta de Puerto Marqués y han ocasionado un caos vehicular ya que el carril de Puerto Marqués hacía la Colosio es el único habilitado para la circulación.

Esta es la segunda movilización que los docentes realizan para exigir el pago de su salario correspondiente al mes de Enero.

Denunciaron que las autoridades del gobierno del estado no toma en cuenta a los maestros de preparatorias populares y desde hace varios años este sector no reciben su pago puntual y no los atienden, es por eso que cada mes se ven obligados a manifestarse.