Maestros de prepas populares bloquean en la zona Diamante

Profesores de las preparatorias populares del Estado de Guerrero bloquearon de manera intermitente el bulevar de las Naciones, a la altura de las oficinas de Protur en el sentido que va de Puerto Marqués al aeropuerto Juan Álvarez en exigencia al pago de aguinaldo, del mes de diciembre y pagos directos a docentes entre otras peticiones.

Con pancartas y lonas en mano con una valla humana impidieron el paso de los automovilistas que circulan en la zona, solicitaron al gobierno estatal y federal sean “integrados al presupuesto 2023, para garantizar los derechos laborales de nuestra planta docente y administrativa”.

Lea también: Auditoría Superior de la Federación detecta jineteo de recursos en la SEG

Detallaron que dicha movilización es por la defensa de la educación pública y gratuita, popular de 3 mil quinientos estudiantes, para asegurarles que su formación se realice de manera efectiva.

La profesora Julia Suárez Martinez dijo que su pago se les realizaría antes de la Navidad, sin embargo dicho depósito no s era visto reflejado en sus cuentas bancarias.

Los profesores ubicados en las afueras de las oficinas de Protur colocaron una lona en la banqueta para exigir el pago de aguinaldo del mes de diciembre y pagos directos a docentes. /Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Estado Marcha Frente Estatal de Prepas Populares en Chilpancingo

“No nos han pagado llevado un mes que no nos pagan, dijeron que íbamos a tener una Navidad feliz pero sin pago yo creo que nadie es feliz, no nos dan aguinaldo. Algunos maestros tienen laborando más de 35 años y son de edad avanzada, no nos dan alguna prestación e incentivo, nos atrasan los pagos cada mes”.

Los más de 20 profesores gritaron “solución, exigimos solución, la gente se pregunta esos quienes son somos profesores y exigimos solución, AMLO escucha mi voz que también tiene valor”. Aseguraron que no se iban a retirar hasta ser atendidos por las autoridades de educación y que su pago se realice el día de hoy.

La manifestación causó tráfico vehicular y molestia entre los automovilistas quienes algunos intentaron cruzar dicha vía de manera agresiva, aventándoles la unidad motriz a los maestros.