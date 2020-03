Madre de niño con cáncer, ni siquiera piensa en protestar

A pesar que cientos de mujeres en Guerrero se sumaron a la iniciativa "UnDíaSinNosotras" para no realizar ninguna actividad cotidiana o productiva en señal de protesta, señoras cómo Patricia Hernández Nicolás, madre de una pequeña niña que padece cáncer, aseguró que no puede darse el lujo de participar en ese tipo de acciones descuidando el tratamiento de la niña que lucha por su vida.

Desde hace un año y medio, su hija fue diagnosticada con Leucemia Linfoblástica Aguda y desde entonces, ha luchado incansablemente para que su hija reciba el tratamiento tocando puertas y pidiendo ayuda a asociaciones de beneficencia con tal de ver a superar la enfermedad.

Consultada a las afueras del Instituto Estatal de Cancerología “Arturo Beltrán Ortega”, con sede en Acapulco, la mujer oriunda de Oaxaca aseguró que no conocía ni estaba interesada en participar en la iniciativa que convocó a nivel nacional para que las mujeres dejaran de hacer cualquier actividad, con la finalidad de protestar contra el gobierno por los altos índices de violencia hacia el sector.

Para doña Patricia, quien aseguró que portó una playera de color morada sin pensar que ese color distintivo del movimiento feminista, este día fue de preocupaciones, debido a que su hija necesita trasfusiones de sangre como parte de su tratamiento y al no ser acapulqueña, no cuenta con familiares cercanos que le puedan ayudar.

“A mi lo que me preocupa es mi hija, yo no participo en esas protestas porque no puedo dejar mis obligaciones, no puedo dejar de traer a mi hija para que reciba el tratamiento. La enfermedad avanza y si descuido sus quimioterapias un día, el problema puede ser una recaída”, dijo.

Como ella, fueron vistas muchas madres más a las afueras del nosocomio, con la mirada de tristeza, pero con valentía, al pie del cañón acompañando a sus hijos, hermanos u otros familiares que enfrentan algún tipo de enfermedad.

Hernández Nicolás agregó estar preocupada por la situación violenta, pero mencionó que por ahora se ocupará del tratamiento para su pequeña, debido a que hasta la fechan continúa la escases de medicamentos como la L-Asparaginasa, la cual le tuvo que haber sido suministrada a su hija desde el pasado 13 de febrero y la fecha no hay en existencia.