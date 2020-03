Luego de #UnDíaSinNosotras, mañana volveremos a nuestra realidad

En nada ayuda lo de #UnDíaSinNosotras, porque mientras las autoridades no metan a la cárcel a los asesinos y a los que violentan a las mujeres, todo seguirá igual y mañana volveremos a nuestra cruda realidad, dijo la trabajadora administrativa Guadalupe Soriano Villalobos.

Entrevistada al acudir a su centro de trabajo este lunes 9 de marzo, dijo que, quienes convocaron a no ir a trabajar y no participar en actividad alguna, sus motivos tendrán y se les respeta, pero desde su particular punto de vista, entendió que esto no va a solucionar ni a frenar la violencia contra las mujeres. Local No habrá represalias contra trabajadoras que participaron en iniciativa #UnDíaSinNosotras: Adela Román

“Sé que es grave lo que nos está pasando como mujeres, pero mis compañeras de trabajo y yo, consideramos que es más importante cumplir con nuestras responsabilidades, como en mi caso, que debo atender mis obligaciones como personal administrativo”, dijo.

Soriano Villalobos refirió que, es necesario exigir a las autoridades de prevención del delito que hagan su trabajo y que garanticen la seguridad de su sector, porque mientras anden sueltos los asesinos seguirán asesinándolas.

Afirmó que el problema, es grave y lo lamentable es que las autoridades no hacen nada, sigue la violencia y maltrato a las damas, “esa es nuestra cruda realidad y lo que debemos exigir es que los asesinos estén en la cárcel”, apuntó.