Inicia hoy reconstrucción de 20 jardines de niños dañados por Otis

Esta semana se iniciará la reconstrucción de 20 planteles de jardines de niños de un total de 180 que forman parte del sector 04 de educación de preescolar, que resultaron afectados por el paso del huracán Otis.

La jefa del sector, maestra Margarita Nava Muñoz, explicó que era un requisito que se integraran primero los Comités de Administración de cada centro de trabajo, que ya se cubrieron al cien por ciento.

Lo que sigue ahora es proporcionar la lista de las zonas escolares en donde están los planteles educativos afectados, que son el de la zona 31 que comprende las Cruces, la 32 que abarca La Venta, la 36 de la Zapata, 37 y 38 de Ciudad Renacimiento.

En ese orden, le sigue la zona 39 de la Sabana, la 40 de El Coloso, 41 que abarca toda la Zona Diamante, 42 que es Oaxaquilla y parte de los Bienes Comunales, 43 que es Amatillo,San Antonio y Cerró de Piedra, la 44 que es Apangua, Barrio de Los Muertos, El Carrizo. La 45 que es de Tres Palos y Metlapil, en donde hay bardas caídas y no tienen techumbre.

La profesora Nava Muñoz señaló que es importante destacar que hay jardines de niños que no cuentan con el servicio de energía eléctrica, agua potable o de que no funcionan los sanitarios, por tanto, no es posible dar clases presenciales en esas condiciones a las niñas y los niños.

Plantel educativo con daños en su barda perimetral. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Pese a lo anterior, hizo un reconocimiento a las madres y padres de familia, por participar de manera activa en la rehabilitación de los planteles con daños menores, lo que ha permitido que de los 180 escuelas regresen frente a grupo 165.

Esto quiere decir que de los 12 mil 108 alumnos que integran la matricula del sector 04, 10 mil estarán recibiendo clases presenciales por mil 200 maestras y maestros, aunque hizo hincapié que todo su personal no ha dejado de cumplir con su jornada laboral y con su noble labor de enseñar.

Confío que con la dispersión de los recursos que que van a destinar en la reconstrucción de las escuelas dañadas por el fenómeno natural, pronto se concluya su reconstrucción y se de cobertura presencial al cien por ciento a la población de preescolar, que es su próxima meta.