Incurren en delitos al tener al burrito "Manolín" en La Roqueta

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado, Ángel Almazán Juárez, afirmó que se mantiene el proceso la investigación para determinar la situación del burro “Manolín” en la Isla de La Roqueta, y adelantó que los defensores del asno han incumplido con la entrega de la documentación con la que se garantice el bienestar del animal.

En entrevista el titular de Semaren en Guerrero dijo que ya se programó una visita al lugar por parte del jefe del departamento de vida silvestre, junto con la coordinadora del programa de bienestar animal de la Semaren, para supervisar todo lo relacionado con el burrito “Manolín”, quien se encuentra en un lugar que es propiedad federal.

Señaló que ya se cumplió el tiempo que se dio por parte de las autoridades para que los defensores de la Isla de La Roqueta, presentaran los documentos requeridos para justificar la permanencia del burro en ese lugar.

El burrito se encuentra en buenas condiciones de salud./ Foto: @asociación de la Isla de la Roqueta

Dijo que la Marina quien mantiene la administración de la Isla de La Roqueta, no ha dado ningún tipo de permiso o autorización oficial para que un grupo de personas llevaran al animal para que esté viviendo en ese sitio, al mismo tiempo el funcionario indicó que tampoco se tiene la legal procedencia del burro, por lo que no está debidamente justificado todo el procedimiento que hicieron para internar al asno en la isla.

“La documentación que nos hicieron llegara a la secretaría por parte de la señora Sidney, todavía no está completa, esto no quiere decir que estén maltratando al burrito, pero no hay mejor sitio de que este animalito, este con otros animales con los que tenga convivencia y relación del animal, porque en la Isla de La Roqueta está solo, necesitamos tener todo tipo de detalle para poder dictaminar con forme a lo que marca la ley”, expresó.

Almazán Juárez, señaló que ya en un momento los integrantes del consejo de bienestar animal a nivel estado en el que participan varias dependencias del gobierno, e incluso organizaciones defensoras, han determinado que el burro “Manolín”, no debe de estar en la Isla de La Roqueta.

Insistió que no hay justificación alguna para que el animal permanezca viviendo en la Isla de La Roqueta, ni por un supuesto atractivo turístico como lo quieren hacer ver porque ni la propia Secretaría de Turismo, se ha manifestado al respecto de una situación que pudiera generar beneficio para la imagen de este destino de playa.

Agregó que el animal al estar en la Isla de La Roqueta puede someterse en riesgo porque si no está debidamente cuidado, por lo menos en las horas en que hay mucho turismo le pueden dar de beber, debido a que hay mucha gente inconsciente y pueden hacer cosas indebidas con el animal.

Agregó que si se incurre en una irregularidad por parte de quienes pretenden seguir manteniendo el animal en la Isla de La Roqueta, cuando no presentan la documentación completa que se ha solicitado, entre estos el permiso por parte de la Marina para poderlo haber internado en la Isla y la legal procedencia del asno, así como los nombres de las personas que estarían cuidándolo las 12 horas del día, sobre todo cuando hay mucho turismo.

Dijo esperar que la próxima semana, se pueda definir la situación del burro “Manolín”, el cual podría ser canalizado a centros equinos que se encuentran en la Ciudad de México y en Puebla donde ya se han tenido algunos contactos para que, en caso de retirarlo de la Isla de La Roqueta se pueda trasladar a estos sitios donde se cuenta con las necesidades requeridas para la vida de un animal de este tipo.