Pro defensa de la Roqueta busca permiso de Semar para Manolín

La Asociación de Pro defensa y Conservación de la Isla de la Roqueta entregó una solicitud de permiso a la Secretaría de Marina para que el burrito Manolín permanezca en esta reserva ecológica.

Alejandro Martínez Sidney, secretario general de la Asociación Prodefensa y Conservación de la Isla de la Roqueta dijo que la permanencia del asno dependerá de la respuesta que de la Semar si se queda o no en la Isla.

En el documento que la Asociación le entregó al comandante de la Decima Segunda Región Naval de la Secretaría de la Marina, Julio César Pecina Ávila le solicita el permiso para que permanezca el asno Manolin en el área del faro, donde tradicionalmente han estado los burros viviendo desde el año de 1946.

Recuerdan que el burrito representa un símbolo para la Isla de la Roqueta y al estar en esta reserva ecológica se le garantiza el alimento, el cuidado personal y atención médica especializada las 24 horas.

Martínez Sídney, criticó y rechazó la determinación que tomó recientemente el Consejo de Bienestar Animal de Guerrero al aprobar el retiro del burro Manolín de la isla la Roqueta de Acapulco, presuntamente porque los responsables omitieran entregar la documentación requerida, principalmente el permiso de la Secretaría de Marina y de Turismo Federal responsables del manejo y resguardo de esa área turística.

En ese sentido, aseguró que este Consejo Consultivo no es una autoridad que determina la salida o la salida del burro Manolín en la Isla.

“Analizando con el tema con mis abogados me dice que no podemos llevar acabo un amparo ante no autoridad porque no son autoridad y hemos entregado una solicitud de permiso ante la Semar que es la Marina y el único responsable como autoridad que nos puede decir se queda el burrito o se va”, precisó.

Dijo que también ha mandando a la Secretaría de Marina documentos donde se informa las condiciones de salud del burro, asimismo se entregó una ficha técnica del porque debe de estar en la isla ya que es un símbolo de la historia

Comentó que a raíz de estas calumnias que ha generado porque Manolin llegó a la reserva ecológica su madre Robyn Sídney, quien es presidenta de la Asociación de Pro defensa y Conservación de la Isla de la Roqueta se ha visto afectada en su salud.

A su vez, el océano y ambientalista Efrén Garcia Villalbazo dijo que en redes han salido mentirás contra el trato que según se le está dando al animal, el cual se han aclarado y se ha exhibido a esos grupos que están opinando y no ha ido a la Roqueta para ver de primera mano las condiciones del burrito.

Dije que hay temor de qué estos grupos que están en contra de que el burro esté en la isla la Roqueta le hagan daño y vayan a darle algo.

“Preferimos sacar el animalito regresarlo con su dueño original que fue el que nos lo dio en donativo y que el asunto se acabe, no nos vamos arriesgar a que esta gente que vemos que está obrando de mala fe, vaya a producir un daño por querer cargar al muertito”, refirió.