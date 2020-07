Inconsistencias en cifras de contagios, es culpa de inexperiencia de las autoridades de Salud: Jaime Jiménez

El presidente de la Federación de Colegios Médicos del Estado de Guerrero, Jaime Jiménez Silva, coincidió en que las inconsistencias en cuanto a cifras de personas contagiadas con Covid-19 en México son culpa de la inexperiencia de las autoridades de salud a nivel nacional y local, además de que la pandemia está siendo tomada de manera política.

Consultado vía telefónica, el profesional de la salud afirmó que el gobierno federal no tiene un análisis científico sobre el avance de la enfermedad, mismos que debe investigarse en los hospitales sobre los tratamientos y la cantidad de recuperaciones de cada persona infectada con los procedimientos que se le realizan. Estado Denuncian a directora de ICATAEGRO por desaparecer apoyos

"Lo que están tratando de dar son cifras con fines políticos, tratan de dar una apariencia de algo que no tiene parámetros de poder calificarse. Esto se debe a la inexperiencia y a qué no consultaron a agrupaciones civiles como las sociedades médicas para ver qué estaba pasando en cada estado, al no ver lo que pasaba pues solo reportaban lo que estaba pasando", dijo.

Jiménez Silva consideró que se tiene una gran falta de información sobre la evolución de la enfermedad, misma que se debe medir en cada hospital para conocer los resultados de los procedimientos aplicados y no solo limitarse a los exámenes para detectar la positividad de los casos, así mismo sobre los gastos que se están haciendo para combatir la enfermedad.

El presidente mencionó que la misma inexperiencia a nivel nacional se tiene en los estados, donde han aprendido y sufrido las carencias de insumos y equipamiento conforme van pasando los meses.

Agregó que la automedicación entre la ciudadanía podría ser la responsable de que las cifras de hospitalización bajen en el estado de Guerrero, ya que la difusión de tratamientos efectivos entre la población a través de redes sociales, han evitado que los enfermos, aún sin confirmarse infectados de Covid, reciban atención farmacológica en el primer nivel de la patología y eviten llegar a un hospital.

El médico de profesión mencionó que hasta cierto punto la automedicación ha sido benéfica, ya que durante el primer mes de la pandemia muchas personas perdían tiempo valioso al no recibir tratamiento adecuado en el primer nivel de la enfermedad, ya que esperaban hasta presentar síntomas graves como la insuficiencia respiratoria para acudir a los servicios médicos.

Jaime Jiménez solicitó a las autoridades avanzar hacia el diagnóstico científico sobre la evolución de la enfermedad con la finalidad de tener cifras reales y no "maquilladas" sobre el estado de la pandemia en todo México para que conocer con claridad sobre la misma.