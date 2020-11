Implementan operativo vial para reducir flujo vehicular en Acapulco

Con poca movilidad de automovilistas inició el Operativo Vial en la avenida Costera Miguel Alemán en Acapulco, ante la entrada en vigor de las nuevas restricciones de circulación decretadas por el Gobierno del Estado para disminuir el flujo vehicular y evitar posibles contagios de Covid-19.

De acuerdo con la información oficial, esta operación vial, será para recomendar a los automovilistas a no salir de casa si no es necesario, y en caso de salir por alguna emergencia médica o por cuestiones laborales, siempre utilizar cubrebocas; además se indicó que oficialmente no se ha informado de alguna infracción o multa ante esta acción. Local Negocios respetan horario y cierran a las 11 de la noche

Esta medida de restricción vehicular comenzó este lunes a partir de las 12:00 de la noche hasta las 06:00 de la mañana, y durará hasta el próximo 22 de noviembre, siendo una de las 12 medidas que anunció el gobernador, Héctor Astudillo Flores,

para contener los contagios de Covid19 y no regresar semáforo rojo para alcanzar la temporada vacación al de fin de año en mejores condiciones.

El arranque del operativo denominado "Recomendaciones ante las Medidas Sanitarias de Covid19", fue encabezado por el encargado de despacho de la Policía Vial, Arturo Muñiz, y realizaron recorridos en la avenida Costera Miguel Alemán y la zona tradicional en el fraccionamiento Las Playas.

En el recorrido, por la principal avenida de este destino turístico en ambos sentidos, se observó que hubo poca movilidad, es decir, los automovilistas acataron en cierta forma las nuevas medidas implementadas y sólo a la altura de la glorieta frente a la Base Naval, pidió a los tripulantes de una motocicleta y un taxi colectivo retirarse del lugar.

En un filtro de revisión, instalado a la altura del Asta Bandera, los Policías Viales pararon al menos cuatro automóviles, donde recomendaron a los usuarios a retirarse e informaron de la restricción vehicular emitida para disminuir los contagios por coronavirus.

El operativo comenzó alrededor de las 12:00 de la noche, donde en un principio acudieron a la avenida Adolfo López Mateos en Sinfonía del Mar y retiraron a los visitantes del lugar ante la nueva medida, en donde en el recorrido, Policías Viales aseguraron un conductor una motocicleta por circular sin casco, tampoco licencia y placas de circulación, por lo que fue remitida al corralón.

En esta acción operativa, participaron unos 30 agentes, entre ellos 11 de la Policía Vial, 10 de la Policía Urbana en dos patrullas y 6 de la Policía Turística, también en dos unidades.

Asimismo, al arranque del Operativo para restringir la circulación vehicular, no acudió ni el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, Miguel Ángel Vargas Miranda, ni tampoco otros titulares de las direcciones como, la Policía Preventiva Urbana, Javier Rivas y la Policía Turística, Christian Monroy, como sucedió en otros municipios donde se implementaron las mismas acciones.