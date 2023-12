Hoteles despedirán a más de 10 mil empleados provisionalmente

El secretario de la Sección 34 de la CTM en Acapulco, César Landín Pineda estimó que al no haber reactivación en las más de 300 hospederías y con el argumento de la reconstrucción se reducirá la plantilla laboral y entre 10 a 15 mil trabajadores sindicalizados y confianza serán despedidos.

Dijo que la mayoría de los hoteles de Acapulco al no abrir y no generar ingresos para pagar seguridad social y otras prestaciones, a pesar de que el gobierno federal dio prórroga, el patrón no quiere tener un pasivo laboral que vaya creciendo y seguir pagando salario por lo que busca mejor liquidar y después recontratar.

Lea también: Comienzan a liquidar a los trabajadores del hotel ElCano

El despido de trabajadores es en todo Acapulco, "no es un asunto privativo de uno o de dos, es de todo y yo creo que va a ser escaladamente".

Al no haber reactivación en las más de 300 hospederías se reducirá la plantilla laboral y entre 10 a 15 mil trabajadores sindicalizados y confianza serán despedidos. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

El líder sindical, señaló que, aunque algunos hoteles dicen que no cierran, de todos modos, reducen la plantilla laboral y "estamos hablando de 10 mil, 15 mil a 20 mil trabajadores y de tras de ellos su familia", precisó.

Local Hoteles de Acapulco a punto de cerrar serán reactivados

Por otra parte, dio a conocer que encargados del hotel Amarea ya aparecieron y empezaron a liquidar a 60 trabajadores sindicalizados, 60 de confianza de manera provisional con el argumento de que van a reconstruir, aunque hasta el momento no le han hecho nada a la hospedería en reconstrucción.

Dijo que se convino con el hotel que les pagarán a los trabajadores salario, propina y todo lo que se le debía con la promesa de que volverán a ser recontratados.