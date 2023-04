Guerrero busca ser un referente en movilidad y transporte

Al entregar 25 unidades nuevas del Sistema de Transporte Acabús, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda dijo que Guerrero busca ser un referente a nivel nacional en movilidad y transporte y no se dará un pasó atrás hasta convertirse en un ejemplo.

"No vamos a dar un paso atrás hasta convertirnos en un ejemplo nacional. Cuando iniciamos el Protocolo Violeta no sabíamos que íbamos a ser un modelo a nivel nacional y esto nos impulsa a que en todas las cosas que hagamos, le pongamos todo el corazón, todo el trabajo, para que seamos un referente también a nivel nacional también en transporte y movilidad. Para que el transporte público siga siendo una prioridad para el bienestar de Guerrero”, explicó.

Las 25 unidades nuevas fortalecerán al Sistema Integral de Transporte (SIT) Acabús y se suman a los 65 camiones existentes que ofrecerán traslados a más de 60 mil personas en sus distintas rutas.

La gobernadora de Guerrero dijo qué hay confianza en los empresarios en seguir apostando en el estado porque han encontrado un gobierno de puertas abiertas.

“Porque este gobierno que no anda viendo a ver qué va a agarrar o cuánto le va a tocar, si me vas a dar aquí o si me vas a dar allá, no eso se acabó nada de diezmo, nada de moche, nada de corrupción porque la gobernadora es la principal observadora y está pendiente de todo lo que se está llevando a cabo y la corrupción que es la madre de todos los males vamos a arrancarla de raíz cueste lo que cueste”, precisó.

Dijo que el Acabús se consolida como el transporte colectivo de mayor afluencia en el estado y con ello permite la movilidad de 60 mil usuarios que se trasladan e estas unidades.

Comentó que se han sumado estrategias transversales de gobierno con especial énfasis en la perspectiva de género.

Dijo que con el transporte violeta se dignifica este sector y toda la labor que realizan todas las mujeres.

“Se tiene cuatro unidades de uso exclusivo para mujeres, niñas, adolescentes y menores de 12 años en las dos rutas de este sistema. Con la llegada de estas 25 unidades esperan profundizar con esta estrategia y seguir garantizando un transporte seguro y sin acoso”.