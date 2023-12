Evelyn Salgado se reunirá de nuevo con Carlos Slim

Tras encender el árbol de Navidad en el puerto de Acapulco, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, agradeció el esfuerzo de empresas como FEMSA que siguen apostando al desarrollo en el puerto de Acapulco, también anunció que se reunirá nuevamente con Carlos Slim y que el miércoles estará en Acapulco, Andrés Manuel López Orador

Indicó que muchas personas van a criticar el que se coloque un árbol de Navidad en este momento en que aún se encuentra en proceso de reconstrucción Acapulco, sin embargo su colocación es un signo de esperanza. “Vamos a reanudar esta tradición del arbolito Coca-Cola aquí en Acapulco, gracias a todo el grupo FEMSA que nos está apoyando muchísimo”.

Agregó que el árbol en Acapulco da mucha energía a las familias que en torno a la navidad se estarán uniendo “el árbol hoy representa esperanza, es el inicio de una temporada que para muchas familias da unidad, convivencia familiar, alegría”.

El tradicional árbol gigante de Navidad se instaló este año en la plaza Quebec. / Foto: Cortesía | @EvelynSalgadoP

Expresó que incluso ella que no es niña se llena de emoción con el encendido del árbol y los niños mucho más. “vienen muchas niñas niños, vienen con sus abuelitos, con sus papás lo que queremos es efectivamente eso que nuestros niños no pierdan esa alegría, no pierdan esa esperanza”.

“Es una oportunidad muy buena para mandar un mensaje a todas las familias acapulqueñas decirles que no están solos, que aquí está la gobernadora, que aquí hay muchos hombres y mujeres que no nada más están en el gobierno, aquí de parte de las empresas también nos han apoyado muchísimo y que vamos a salir adelante, que Acapulco está de pie”.

El mensaje de la gobernadora a los medios de comunicación lo dio al concluir la ceremonia del árbol cuando se detuvo a responder brevemente únicamente del encendido del árbol y no aceptó más preguntas que le surgían de los reporteros.