Zihuatanejo tendrá 500 elementos de la GN permanentes: AMLO

El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador anunció que el cuartel de la Guardia Nacional que se construye en Zihuatanejo tendrá permanentemente 500 elementos de esta corporación desplegados para brindar seguridad y paz en esta región.

En su intervención que realizó en la visita a este puerto, reconoció el trabajo del presidente municipal Jorge Sánchez Allec, quien dijo está trabajando bien y no importa de qué partido sea, porque lo importante es que trabajen y le cumplan al pueblo.

López Obrador estableció que actualmente en Zihuatanejo sólo tiene 125 policías y ahora que se concluya la construcción del cuartel, se tendrán 500 elementos para apoyar la seguridad de este puerto. Por ello reconoció el trabajo que está realizando el personal del ejército en la construcción de los cuarteles y los bancos del Bienestar.

“Son 121 sucursales en Guerrero ya es el banco con más sucursales y aquí quiero hace un reconocimiento a los ingenieros militares, porque ellos saben cuántas han construido, dos mil 750 y más de 300 cuarteles”.

El presidente informó que antes de terminar su mandato regresará a Zihuatanejo a inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional.

Indicó que el cuartel es muy importante porque permitirá darle primordialmente seguridad a los habitantes de este lugar, pero también al turismo porque el sector del turismo no solo genera riqueza, “distribuye la riqueza, ahí trabajan muchos en los hoteles, en el transporte, en el comercio y eso es bueno para Zihuatanejo”.

Indicó que la seguridad se dará todo el tiempo “pero no de manera fascista, porque hay quienes quieren enfrentar la violencia con la violencia y eso no el mal no se puede enfrentar con el mal, el mal se enfrenta haciendo el bien”.