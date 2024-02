AMLO respalda diálogo entre Iglesia y grupos delictivos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador respaldó el diálogo que sostuvo el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González con grupos delictivos de Guerrero para lograr una tregua para la pacificación.

“Siempre los sacerdotes, pastores integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país y lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz ”.

Aunque aclaró que la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado, “eso debe de quedar muy claro , anteriormente el estado se desatendía y llegaron a crear las autodefensas no formalmente”.

Dijo que antes se contaba con el apoyo del gobierno para la integración de las autodefensas.

Lea también: Sindicatos de Acapulco se pronuncian a favor de Abelina

Ayer miércoles en entrevista con medios de comunicación, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández reveló que se han reunido con lideres de grupos delincuenciales de Guerrero para tratar de establecer diálogos generadores de paz, sin embargo, no se han logrado estos acuerdos porque en ellos prevalece la avaricia, la ambición por el dinero y los territorios.

Estado

En ese sentido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador insistió que si respalda el diálogo entre la iglesia y grupos delictivos, “sí, todos los que puedan ayudar, lo hace la iglesia me consta en Michoacán y lo hacen en otras partes”.

“Si nosotros lo vemos bien, lo vemos muy bien, nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder, impunidad, privilegio, licencias para robar, pero que quieren abandonar ese infierno, porque también eso se tiene que tener muy claro…la jaula aunque sea de oro no deja de ser prisión “.

Dijo que aquellos aunque estén en una banda no están tranquilos y no vive en paz.

López Obrador, dijo que aquellos que quieran salirse de las bandas delincuenciales lo puede hacer por eso se les está ayudando a los jóvenes con programas sociales para que tengan trabajo y tengan garantizado el derecho al estudio.

Transportistas en Guerrero se les ofrece garantía

En cuanto a los casos de transportistas de Chilpancingo y de Taxco que están en paro se servicio por ser víctimas de extorsión y actos de violencia, López Obrador comentó que los encargados de la seguridad de las carreteras es la Guardia Nacional y se está garantizando que cada vez haya más seguridad.

Local AMOTAC movilizará 300 camiones para pedir seguridad

Mencionó que anteriormente había asaltos en la carretera de Iguala -Chilpancingo y se reforzó la Seguridad con la Guardia Nacional y han bajado los robos, así como el despojo de vehículos en ese tramo.

Dijo que hay líderes de esas organizaciones de transportistas que son militantes de partidos conservadores y como vienen las elecciones “Aprovechan el viaje y cuando se les ofrece el diálogo, los líderes no quieren".

“Por eso aprovecho para hablarle a los transportistas decirle que estamos con ellos y comprometidos a protegerlos y que son gente trabajadora, gente de bien, pero como sucede en todo hay líderes charros, oportunistas corruptos conservadores que antes pertenecían a los partidos que estaban en el gobierno y se dedicaba a robar, antes no había quejas”.

Transportistas de AMOTAC tienen propósito “politiquero”

Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador rechazó recibir en Palacio Nacional a los transportistas que conforman la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) porque aseguró que su protesta tiene un propósito “Politiquero” ni siquiera es político con miras a las elecciones federales.

Dijo que se han recibido varías veces en la Secretaría de Gobernación a este grupo de transportistas y aclaró que no pueden dejarse “chantajear”.

Consideró que si se trata de causas justas ahí estará él para atenderlos, pero si amenazan que van a tomar todas las carreteras con el fin de que quede mal el gobierno de la transformación en temporada electoral pues entonces caería en la provocación de conflictos.

Local Violencia en Acapulco no se irá sin una verdadera coordinación

Aclaró que todo lo que sea justo en el caso de los transportistas de AMOTAC está siendo atendido pero que no estén pensando de que es lo mismo de antes “a ver te vamos a tomar las carreteras y no vas a recibir en palacio, no primo hermano, eso ya cambio, es otra cosa”.

A su vez, la Secretaria de Gobernación Luisa Maria Alcalde Luján dijo que se les ha atendido en 120 reuniones donde participa la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y se está trabajando en estrategias para garantizar la tranquilidad de los transportistas en la carretera.

Mencionó que se han atendidos temas diversos administrativos y particular de los integrantes de la Asociación.

Dijo que ayer la AMOTAC decidió levantarse de las mesa de negociación y establecer diversos bloqueos que afectan a la ciudadanía y consideró que son protestas infundadas porque hay una mesa constructiva para atender su problemática.