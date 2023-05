Urge comunidad LGBTTTIQ+ tipificar crímenes de odio [Video]

La Asociación de Homosexuales y Lesbianas del Estado de Guerrero, urgió a tipificar los crímenes de odio contra este sector, los cuales siguen en aumento y en la impunidad.

El presidente de este colectivo, Alberto Mogollón informó que, en los últimos 23 años, se tiene registro de 162, el último ocurrido en Tierra Caliente.

“Hasta el día de hoy los crímenes de odio no han sido esclarecidos, seguimos en espera, no tenemos ningún dato en específico”.

Lee también: Celebran en Acapulco primera boda igualitaria masiva

Además, criticó la falta de disposición y homologación de la Fiscalía General del Estado para adoptar protocolos de actuación y persecución de delitos contra personas de la diversidad sexual, a pesar de que la Fiscalía General de la República si cuenta con ellos.

Doble Vía ¿Conoces las banderas de la comunidad LGBT y qué representan?

“Por qué no quiere trabajar porque no quiere adoptar, necesitamos apoyo de la Fiscalía, pero tenemos una Fiscalía obsoleta, una Fiscalía donde los derechos humanos no están salvaguardados, donde solamente la titular sabe lo que hace”, enfatizó Serna Mogollón.

Añadió la necesidad de impulsar una iniciativa Ley de Identidad de Género que contribuya a la mejora de condiciones de vida de este sector.