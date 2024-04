Colectivo pide acciones reales para encontrar a desaparecidos

El Colectivo de famimlias buscadoras "Memoria, Verdad y Justicia", urgió a las autoridades de Guerrero realizar jornadas de búsqueda reales para localizar a sus desaparecidos.

Entrevistada vía telefónica la representante Socorro Gil Guzmán, reprochó la alteración en la cifra de personas desaparecidas en el puerto de Acapulco por parte del gobierno federal.

Lea también: Salió a trabajar un día de septiembre y ya no regresó

“Que no hagan como que no existimos, que no estén diciendo qué hay tantos desaparecidos (menos) cuando en las cifras oficiales sabemos que hay más de 115 mil personas desaparecidas en el país, en Guerrero más de 4 mil y sin registrarse como no aparecidas el doble de cuatro mil”, destacó.

Local Exponen sus fotografías con la esperanza de encontrarlos

Gil Guzmán lamentó que con la anterior fiscal Sandra Luz Valdovinos se tenía muy abandonada la Fiscalía de desaparecidos y quién estaba al frente no contaba con los recursos suficientes para moverse, además de solo tener 4 ministerios públicos y con excesivas tarjetas de investigación.

“Confiamos que el nuevo fiscal sí se ponga a trabajar y no abandone a los desaparecidos ya que también es un caso importante, pensando que le queda bien el cargo porque nos habla que tiene derechos humanos y eso es muy importante”.

Agregó que continuarán realizando búsquedas en Acapulco debido a que cada día más incrementan las personas que se suman en busca de sus familiares desaparecidos.