¿Conoces las banderas de la comunidad LGBT y qué representan?

En la actualidad existen más de 10 banderas que identifican a la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transgénero, Queer e Intersexual.

El mundo reconoce en específico la del arcoíris, la cual se le denomina la “Bandera del Orgullo Gay” y actualmente lleva un triángulo con seis colores luego de ser modificada. Fue creada por el artista estadounidense Gilbert Baker en 1978 y, desde entonces, es el símbolo principal conocida como Orgullo del Progreso.

El rojo hace referencia a la sexualidad y la vida; el naranja representa la salud; el amarillo, la luz del sol; el verde, la naturaleza; el azul, la serenidad y el violeta, el espíritu.

Lea también: Arcoiris LGBT ilumina fachadas del IMSS en Guerrero

Esta ha tenido variaciones con el paso de los años y sus modificaciones se han centrado principalmente en el número de franjas y los colores para hacerla más inclusiva.

La bandera del orgullo bisexual se representa bajo franjas rosadas, moradas y azules y fue creada con el objetivo de aumentar la visibilidad de los bisexuales dentro de la comunidad.

Local Pide comunidad LGBT no ser discriminados en hoteles y restaurantes

El color rosa simboliza la atracción sexual hacia el mismo sexo (homosexual). El azul representa la atracción sexual hacia el sexo opuesto (heterosexual) y el morado la atracción sexual hacia ambos sexos (bisexual).

La bandera del orgullo trans se caracteriza por rayas de color rosa pálido y azul, que tradicionalmente se asocian con los niños y las niñas, así como una raya blanca en medio. Dicha franja, es para aquellos que son intersexuales, están en transición o se consideran de género neutro o indefinido.

Sin embargo, para la comunidad LGBT las 10 banderas que existen no son del todo de su agrado, ya que opinan que son suficientes solo las tres que representa el orgullo gay, trans y bisexual.

La presidenta Frudiversas A. C. Alejandra Gasca Luna, señaló que es muy desgastante; "no comparto la ideología de tantas, yo creo que con la LGBT, la transexual y la bisexual son más que suficientes ya que son las más representativas donde más nos identificamos así como la lucha LGBT por la inclusión y por los derechos por la igualdad”.

La más conocida por la comunidad LGBTT es la bandera arcoiris. /Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco.

Así también se tiene la bandera del orgullo no binario, la cual tiene cuatro franjas horizontales color amarillo, blanco, morado y negro, que representa a las personas que se consideran de género no binario; es decir, aquellas que no se identifican ni con mujeres ni hombres.

Otra más es la bandera del Orgullo Pansexual que se creó en 2010 para aumentar la visibilidad de dicha comunidad y, sobre todo, para diferenciarlos de aquellos que se consideran bisexuales. La pansexualidad es la atracción hacia las personas independientemente de su género. Y se representa con una franja rosa la cual simboliza a quienes se identifican como mujeres, la amarilla representa a personas no binarias y la azul representa a quienes se identifican como hombres.

Se tiene la bandera del Orgullo Sexual, esta es para las personas asexuales que no se sienten ataídas hacia otras personas, o tienen poco deseo por una actividad sexual. Sin embargo, sí pueden establecer vínculos afectivos con personas. Sus colores son negro, gris, blanco y morado.

El arcoiris en todas sus formas es el común denominador en las banderas de la comunidad LGBTT. /Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco.

La insignia Poly Sexual es para las personas que se sienten atraídas por muchos géneros, pero no por todos. La bandera fue compartida por primera vez en 2012.

Doble Vía Celia asumió con orgullo el reto de ser madre soltera y gay

El estandarte Demisexual conserva los mismos colores de la bandera asexual, pero configurados de manera diferente.

La bandera Genero Fluido es para las personas que se identifican con ambos géneros y su identidad fluye por periodos. A veces se sienten mujer, otras hombre, otras no se identifican con ninguno.

La insignia Poly Amor representa el poliamor y aquellas relaciones no monógamas con varias personas a la vez; esta es la original de 1995 y fue modificada en el 2017 para incluir un símbolo del infinito.

Finalmente en el 2014 nació la bandera Arromántico la cual evoca la ausencia de atracción romántica. Esta es representada con un triángulo amarillo y el círculo morado la cual pretende dar visibilidad a las personas intersexuales y su lucha.