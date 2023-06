Un 40% de los usuarios de CAPACH son morosos

De acuerdo con diagnósticos que ha realizado el gobierno de Chilpancingo, en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPACH), únicamente el 40 por ciento de los usuarios paga por el servicio, además de que el agua se cobra a un tercio de lo que cuesta traerla, la paramunicipal opera con un déficit de varios millones mensuales.

En la CAPACH tiene una cartera de clientes de 47 mil contratos de estos sólo 42 mil se encuentran activos y sólo el 60 por ciento de los 42 mil son los que pagan por el servicio, ello genera un círculo vicioso que inicia con el señalamiento de que la autoridad no puede mejorar el servicio porque los usuarios no pagan, mientras que los usuarios dicen que no pagan porque la CAPACH no otorga un buen servicio.

En Chilpancingo el agua se distribuye por tandeos, que en el mejor de los casos se hace cada semana, en otros lados cada 15 días, un mes y en los peores casos hasta 4 mees, mientras que en el tema de los adeudos la CAPACH ha establecido que hay usuarios identificados que deben hasta 100 meses.

Al inicio de la presente administración municipal se informó que la CAPACH arrastraba una deuda con la CFE de 77 millones de pesos y en su momento se hizo un convenio de pagos, después aprobaron que se convertiría en deuda pagable a 15 años.

La CAPACH cuenta con 343 trabajadores afiliados en tres sindicatos que son la Sección XXXII del SUSPEG, con 192 empleados; la Sección XV del Sindicato Independiente, con 51 trabajadores y el SETAIGEM con 21 trabajadores; además de 72 trabajadores extraordinarios y 7 de confianza.

El ingreso mensual promedio de la CAPACH es de entre 4 y 6 millones de pesos, mientras que los gastos ascienden a los 9 millones de pesos mensuales en promedio, lo que representa un déficit de casi 3 millones de pesos mensuales.

A la CAPACH le cuesta 21 pesos cada metro cúbico de agua que trae a la ciudad, y la tarifa que se cobra al usuario es de 7 pesos, lo que también representa un déficit que se tiene que estar cubriendo informó la alcalde Norma Otilia Hernández.

Un problema que hasta la administración de a CAPACH enfrente es el retiro de los sellos fiscales de tal manera que no puede facturar el servicio y para los grandes clientes que l reclaman facturación se les han emitido con los sellos de la administración central del municipio, esto porque mantiene un adeudo con el SAT de 142 millones de pesos, con el ISSSTE de 37 millones de pesos, y con el ISSSPEG de 242 millones de pesos.