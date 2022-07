¡Tú puedes ayudar a Andrea! Quinceañera con cáncer necesita una operación

Postrada en su cama, con la mirada ausente y a la espera de un milagro, permanece la joven Andrea Monserrat Castrejón Sánchez, quien, a sus 15 años de edad, padece de cáncer y reza por que alguien se toque el corazón y le ayude con los gastos de una operación que requiere y tener una esperanza de salvar la vida.

Con domicilio en la colonia El Barril, en el puerto de Zihuatanejo, que no es más que un pequeño cuarto hecho de madera que no tiene baño, está esta adolescente, siempre apoyada por su madre Patricia Sánchez Hernández, quien no puede ocultar las lágrimas por la impotencia de no poder hacer nada.

Es precisamente, la señora Sánchez Hernández, quien explicó que, a su hija le detectaron un tumor maligno en la rodilla derecha en el mes de diciembre de 2020, por lo que a partir de ese momento empezó su calvario y a dar una dura batalla contra el cáncer.

Lee también: Llevan brigada de detección de cáncer a la Montaña

Sin embargo, el vivir en la extrema pobreza les ha representado un obstáculo para que pueda acceder con médicos especialistas, aunque no se han rendido y llevan ya casi dos años, en tratamientos y todavía hay esperanzas de vencer a la enfermedad.

Esto ha significado que Andrea sea sometida a intervenciones quirúrgicas, gracias a esto lograron remover ese primer tumor, pero con el paso de los meses, la enfermedad no solo regresó, también avanzó, abarcando otros puntos de su cuerpo.

La madre de la menor no pierde la esperanza. / Foto: Celso Castro | El Sol de Acapulco

La señora Patricia Sánchez, reveló que recientemente su hija fue desahuciada por la oncóloga que la estaba tratando en el puerto de Acapulco, argumentando que no había mucho qué hacer y era mejor darle una buena calidad de vida.

Pero consultó a otro especialista y les devolvió la esperanza, al decirles que existe la opción de realizarle una biopsia en el nuevo tumor para determinar si se puede hacer algo que salve la vida, pero la familia requiere 36 mil pesos y no cuenta con los recursos para este nuevo estudio.

Un grupo de vecinos hace unos días le festejaron sus XV años, además de que algunas personas se han sumado para ayudar a la familia con pequeñas cooperaciones, pero no es suficiente y claman por un milagro.

La joven, Andrea, no pierde la fe y en estos momentos quiere una Laptop, no importa el color, solo que pueda tenerla para poder interactuar con sus amigos a través de las redes sociales, pero no quiere que le tomen fotografías, porque desea que la gente la recuerde como era antes de la enfermedad.

La familia puso a disposición el número del teléfono celular 755 141 33 99, para que, si alguna persona quiera apoyar a su hija para hacer un último intento y lograr salvarle la vida, puede aportarle la ayuda, porque Andrea, quiere vivir y tiene sueños.