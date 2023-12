Feminicidios van en aumento en La Montaña de Guerrero

El coordinador del Frente Amplio Feminista Enrique Solano López puntualizó que las muertes de las mujeres en Guerrero lamentablemente se está recrudeciendo fuertemente, sobre todo en la región de La Montaña, siguiéndole el puerto de Acapulco.

Entrevistado al participar en el foro “Construyendo Mujeres Demócratas” en donde se entablaron temas sobre la participación de las mujeres en la política actual del estado de Guerrero, las participantes dieron a conocer sus puntos de vista sobre la realidad en que las mujeres viven, donde urgió a los Partidos Políticos mirar el trabajo activo de las mujeres que buscan trabajar en favor de sus comunidades, pues así se dará un avance en miras a la elección del 2024.

“Actualmente en Guerrero se mata alrededor de una mujer, ya sea en La Montaña Acapulco, inclusive en San Marcos, hubo una muerta también y hace dos días que no está el registro en Fiscalía, una mujer muerta en Acapulco, la cual la mató su pareja quien es chofer de una camioneta de la ruta alimentadora en la zona suburbana, mató a su esposa y dejó herida a su niña”,explicó.

Destacó que en la entidad se estiman alrededor de 150 homicidios y por lo menos 120 con presunción de feminicidio, solo que son omitidos debido a que la Fiscalía General del Estado omite esos registros ya que prefieren calificarlo como un homicidio culposo o doloso para no hacer el protocolo de investigación feminicida.

Enrique Solano López durante su participación en el foro "Construyendo Mujeres Demócratas" realizado en Acapulco, Guerrero.

“Es lamentable que la fiscalía general no tenga registro que Banavim a nivel nacional ocultan esos datos importantes, los gobiernos estatales y municipales les apena he incómoda asumir una realidad, la verdad es que la mujeres siguen viviendo la violencia y no quisiéramos que en esta época decembrina bajo el pretexto que por el flujo del alcohol se vaya a recrudecer la violencia física, violencia sexual, sicoemocional hacia las mujeres, ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto y cumplan con su cometido”, puntualizó.

Asimismo destacó Solano López que de acuerdo al comunicado del secretario ejecutivo nacional señaló que en el país donde se asume 77 homicidios en el mes de noviembre, dicho dato está muy por abajo de lo normal, es menos del 10% del registro.

Exigió que las medidas que se hicieron por la alerta de género se sancione a los gobiernos y ayuntamientos que no cumplen, ya que las estrategias, rutas, metas ahí están, “pero si no las cumplen no pasa nada, no tienen sanciones, administrativas ni penales, y es parte de la inacción y omisión de los mismos gobiernos”, concluyó.

Por su parte, integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres reiteraron que la erradicación de los feminicidios en Guerrero se puede lograr a través de la asignación de presupuesto y la creación de políticas públicas efectivas, ya que aún se encuentra lejos de garantizarle a la mujer una vida libre de violencias por la gran brecha de desigualdad ya existente, que es aún más visibile cuando hay riesgos para la población en general.