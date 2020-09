Transporte público continúa en crisis económia: FTUEG

La crisis económica no termina para los transportistas, a pesar de que se reactivo parte de los negocios no esenciales y la actividad turística, sostuvo el presidente de la Federación del Transporte Unido del Estado de Guerrero (FTUEG), Ulises Juárez Basilio, pues dijo que un ingreso importante lo representan los estudiantes, maestros y padres de familia, por lo que mientras no regresen a clases presenciales, seguirán con pérdidas.

El líder transportista explicó que, en cada ciclo escolar la demanda de traslados de padres de familia, estudiantes y maestros, incrementa la necesidad de transporte del 80 por ciento del parque vehicular concesionado, pero como las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) inició el año lectivo a distancia, sus ingresos se desplomaron.

Esto, porque se utiliza desde el camión urbano, taxis azules, colectivos amarillos, rojos, blancos, camionetas Urvan y de rutas alimentadoras, para poder cubrir la demanda que exige la comunidad estudiantil y de maestros, obviamente de los padres de familia que se trasladan para ir a recoger a sus hijos a las escuelas.

El dirigente de la FTUEG, Juárez Basilio, indicó que a esto habría que añadirse que, debido a las recientes lluvias que azotaron al puerto de Acapulco, las calles están destrozadas y los baches dominan el paisaje urbano, lo que ocasiona desperfectos a sus unidades, desde la suspensión, rotulas y ponchaduras de neumáticos.

Lo más lamentable, es que la alcaldesa Adela Román Ocampo, no atiende el problema y hasta el momento no se han visto las brigadas de bacheo, tal pareciera que están gobernando Evodio Velázquez Aguirre o algún priista, porque a pesar de la promesa de cambio, simplemente no hay cambio y sigue la misma problemática.

Cabe recordar que en el puerto de Acapulco existe un padrón de casi 20 mil unidades del servicio de transporte público, entre camiones urbanos, taxis azules, colectivos amarillos, blancos, rojos, camionetas Urvan y de rutas alimentadoras, sin contar el sistema de transporte Acabús.