Toman normalistas casetas en Acapulco y Chilpancingo

Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, tomaron las casetas de peaje La Venta y Palo Blanco, en la Autopista del Sol, para pedir cooperación a los automovilistas.

Como parte de la estrategia económica que les permite mantener activo el movimiento en busca de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en Acapulco, un grupo de normalistas arribó al mediodía en la caseta de La Venta y desplazó al personal de los módulos de cobro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Local Marchan estudiantes de Ayotzinapa en Acapulco

Cubiertos del rostro, los jóvenes arribaron en un camión de pasajeros del cual descendieron y de inmediato tomaron el control de los módulos para pedir cooperación de cien pesos a los conductores de los vehículos que entraban y salían del puerto.

Al mismo tiempo, otro grupo de normalistas acompañados por el Colectivo de Los Olvidados de Ayotzinapa, realizó una marcha por la avenida Costera, partiendo del Palacio Federal hacia el Monumento de los 43 , instalado en la explanada de la Vía Rápida, siendo resguardados a prudente distancia por elementos de la Guardia Nacional Sector Caminos.

En Chilpancingo, acompañados por algunos padres de los estudiantes desaparecidos, otro grupo de normalistas tomó la caseta de Palo Blanco y mantuvo por varias horas el control del cobro del peaje, cobrando a los automovilistas cien pesos, recurso que dijeron será para financiar las actividades que tendrán para conmemorar los 81 meses de la desaparición de los normalistas.

Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

INCONFORMIDAD DE LOS PADRES

Respecto a la investigación del caso, Emiliano Navarrete, padre del normalista desaparecido, José Ángel Navarrete, indicó que aceptan las pruebas científicas de que fragmentos de huesos pertenezcan a 3 estudiantes desaparecidos, pero se les tiene que comprobar que sin esos huesos no pueden vivir y cómo es que llegaron hasta el predio donde fueron localizados.

Detalló que no están conformes con el trabajo que ha realizado el Gobierno federal en el caso ya que ha habido lentitud pese ser uno de los principales compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

“Qué queremos ¿no? Que el Gobierno federal realmente agilice la investigación para saber de verdad, qué realmente fue lo que pasó con nuestros hijos o dónde están y nosotros regresar a casa. No, no estamos satisfechos todavía por su compromiso del presidente y por eso seguimos manifestando y seguimos exigiendo y no podemos quedarnos en casa, sino para ellos mejor, que el movimiento desapareciera”.

En la protesta participó Margarito Guerrero, padre del normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz, quien en pasados días advirtió que, pese a que un fragmento de vértebra lumbar fue identificado recientemente como de su hijo, continuaría exigiendo justicia.





Con información de Abel Miranda | El Sol de Acapulco