Sopas instantáneas se siguen vendiendo libremente en Zihuatanejo

Mientras en Acapulco y otras ciudades del estado la Profeco ha realizado operativos de verificación y vigilancia para identificar sopas instantáneas dañinas para la salud, en Zihuatanejo hay inacción de parte del módulo local y tampoco del persona de la Delegación estatal.

En centros comerciales y tiendas de autoservicio todavía están a la venta las sopas que según la Procuraduría Federal del Consumidor, representan un riesgo por tener bajo aporte nutrimental, alto contenido de sodio y exceso de nivel calórico.

Los verificadores de esta dependencia iniciaron los trabajos hace dos semanas en el puerto de Acapulco y lo que se esperaba es que hicieron lo mismo en uno de los municipios más importantes de la entidad, Ixtapa-Zihuatanejo.

En Acapulco retiraron de los supermercados las sopas instantáneas que causan daño a la salud y usan publicidad engañosa, se colocaron sellos de inmovilización a 11 marcas de sopas instantáneas para evitar su venta y continúen afectando a los consumidores.

Las marcas que fueron inmovilizadas son: Knorr, Buldak, Nongshim, KRAF, M JBASKET, NONGSHIM, MYOJO, Selecto BRAM, SHIKARA, UDON, SAPPORO, debido a que no nutren porque el sabor que aportan no se basa en vegetales y carne , sino en saborizantes que no son sanos para el organismo.

La Profeco ha dado a conocer que la sopa Maruchan puede producir dolor de cabeza y no nutre, contiene exceso de sodio y tiene componentes que pueden producir taquicardia, sofocación, adormecimiento de la boca , entre otros padecimientos.