Inmoviliza Profeco sopas instantáneas en supermercados

La delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), inició operaciones de verificación y vigilancia en supermercados del estado para inmovilizar sopas instantáneas.

Ayer, la Profeco dio a conocer que estos productos saldrían del mercado al detectar que en su mayoría cuentan con y bajo aporte nutrimental, alto contenido de sodio y exceso de nivel calórico.

En Guerrero, verificadores de la dependencia federal desde ayer viernes iniciaron en Acapulco el operativo nacional para retirar de los supermercados las sopas instantáneas que causan daño a la salud y usan publicidad engañosa para su comercialización.

La Profeco Guerrero colocó sellos de inmovilización a 11 marcas de sopas instantáneas para evitar su venta y continúen afectando a los consumidores.

Será la próxima semana cuando se den a conocer los resultados del estudio aplicado a dichas marcas.

Las marcas que fueron inmovilizadas son: Knorr, Buldak, Nongshim, KRAF, M JBASKET, NONGSHIM, MYOJO, Selecto BRAM, SHIKARA, UDON, SAPPORO, debido a que no nutren porque el sabor que aportan no se basa en vegetales y carne , sino en saborizantes que no son sanos para el organismo.

Se describe que en las etiquetas del producto no se declara la información nutrimental sobre el producto preparado, tal y como lo indica la norma de etiquetado de alimentos NOM-051-SCFI / SSA1-2010. Y en otras etiquetas no contiene las instrucciones de uso necesario sobre el modo de preparación en idioma español.

Dichos productos no nutren porque el sabor que aportan no se basa en vegetales y carne, sino en saborizantes que no son sanos para el organismo.

Cabe señalar que la Profeco recientemente realizó alertas en torno a que la sopa Maruchan puede producir dolor de cabeza, en otro estudio que realizó que esa sopa no nutre, contiene exceso de sodio y tiene componentes que pueden producir taquicardia, sofocación, adormecimiento de la boca , entre otras cosas.

Será la próxima semana cuando se dé a conocer a través de la Revista del Consumidor, el estudio de calidad que se les realizó a las 33 distintas marcas de sopas, a través de 363 pruebas y que son candidatas a abandonar el mercado.