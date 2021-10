Revenden sopas instantáneas en redes sociales

Ante el anuncio que hiciera la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en donde informó que saldrían del mercado algunas sopas instantáneas al detectar que en su mayoría cuentan con alto contenido de sodio, alto nivel calórico y bajo aporte nutrimental, vendedores a través de internet han abusado en su venta al pretender comercializar la sopa hasta tres veces más de su precio normal.

En páginas de Acapulco vía Facebook “Merketplace”, la sopa instantánea de la marca Maruchan fue exhibida a su venta con un costo de 45 pesos, cuando en el súper mercado o tienda de autoservicio tiene un costo aproximado de 15 pesos, después de unas horas y tras recibir comentarios negativos del abuso de la venta fue bajado el costo a 15 pesos.

Así también, se han notado compras de pánico por quienes tienen un negocio de abarrotes o antojitos, ante el señalamiento del estudio que realizó la Revista del Consumidor de que las “Maruchan” son dañinas para la salud y podrían salir del mercado.

Sin embargo, esos señalamientos son bien sabidos por toda la sociedad desde hace años y pese a ello el consumo de las sopas instantáneas es constante.

Cabe hacer mención que las sopas que inmovilizó Profeco Guerrero a través de su Operativo Nacional de Verificación y Vigilancia en Walt Marts de Acapulco, fueron las sopas de las siguientes marcas: knorr, Buldak, Nongshim, KRAF, M JBASKET, NONGSHIM, MYOJO, Selecto BRAM, SHIKARA, UDON, SAPPORO.

El motivo de la colocación de sellos de inmovilización en las sopas instantáneas se debió a que no nutren ya que el sabor que aportan no se basa en vegetales y carne, sino en saborizantes que no son sanos para el organismo.