Será intensa la temporada de incendios, advierte PC

El municipio de Chilpancingo se encuentra en alerta permanente por el tema de incendios forestales y trabaja intensamente para contener los incidentes que se están presentando, aseguró el coordinador del área de protección Civil Sergio del Moral Benítez, quien destacó que lo que va del presente año se ha registrado un total de 18 siniestros y cuatro de ellos apenas el pasado domingo.

El funcionario indicó que se está trabajando en coordinación con los comisarios de todas las comunidades para la conformación de brigadas de trabajo y prevención, con las que se busca evitar que la quema de tlacolol se convierta en un problema, pues se tiene un registro de que el 90 por ciento de los incendios se originan justamente en el trabajo agrícola.

“Vamos a conformar comités de protección civil en todas las comunidades y los vamos a capacitar para que se logra la prevención de incendios”.

Resaltó que como Ayuntamiento están ofreciendo apoyo para realizar quemas controladas, es decir que expertos van a los sitios donde hay terrenos grandes, para que se hagan guardarayas y líneas negras, antes de prender fuego, de esta manera se lograría tener un terreno limpio como lo quieren pero sin el riesgo de que el fuego se extienda.

Actualmente se tiene un problema de acumulamiento de material combustivo. / Foto: Archivo El Sol de Acapulco

Indicó que el año pasado fue relativamente bajo en el tema de incendios forestales, por lo que actualmente se tiene un problema de acumulamiento de material combustivo y eso aumenta el riesgo de que los incendios se propaguen y generen mayor problema, por eso la necesidad de implementar acciones preventivas, “aquí es importante la sensibilización de los campesinos para que no se use el fuego para limpiar terrenos, y si se ocupa se haga con responsabilidad haciendo los trabajos previos.

El funcionario explicó que también en paralelo están trabajando en la limpieza del río Huacapa, donde se han limpiado nueve de los 14 kilómetros que tiene este afluente, “Hemos retirado mil camiones de materia pétreo, que es graba arena del cauce del río, de tal manera que se tenga desazolvado al 100 por ciento antes de que inicie el periodo de lluvia.

El trabajo de limpieza del Huacapa incluye también la conexión con las bóvedas por las que pasan las barrancas, que se tiene en la ciudad que son 44 y de las que 21 son de riesgo alto, 13 de riesgo medio y 20 de muy bajo.