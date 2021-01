Se viraliza video donde amenazan a Félix Salgado Macedonio

En un video que se ha hecho viral en las últimas horas a través de redes sociales, el supuesto esposo de una de las mujeres que habrían sido presuntamente violadas por Félix Salgado Macedonio, entró en una reunión de consejeros municipales del partido Morena en la que se encontraba Pablo Amílcar Sandoval, ahí amenazó con enfrentar al virtual candidato y asesinarlo.

"Cuando tenga la oportunidad de toparme con ese hijo de su puta madre van a ver lo que va a pasar, puede ser que yo sea el muerto porque él trae muchos guaruras, es un pinche rajado nunca anda sólo, eso es lo que les quería decir compañeros", expresó en el micrófono el hombre a quien se ha identificado como Reynaldo y es esposo de la víctima de violación a la que la Fiscalía respondió que no puede proceder su denuncia porque de su violación han pasado muchos años y ya prescribió. Estado Congreso de la Unión exhorta a FGE a resolver caso de Salgado Macedonio

En el video el hombre asegura que nadie le pidió acudir a la asamblea incluso no fue invitado, acudió de manera personal y no le importa quien llegue a ser gobernador mientras no sea Félix Salgado y reclamó que el partido lo siga apoyando a pesar de los antecedentes tan negros que tiene este personaje.

"Si llega a ser gobernador y no logro matarlo o me mata me voy a ir para Estados Unidos a pedir asilo",

Luego se lanzó contra Amador Jara: «Qué bueno que no vino su hermano porque yo he visto en mi Facebook cómo ha sometido a gente a que voten a favor de Félix, él ha dicho que sí, yo lo he visto (decir) todos vamos con Félix Salgado, se van a rendirle pleitesía a Félix Salgado y ¿sabe qué? qué bueno que no vino porque le iba a dar un puñetazo en la cara».

En sus expresiones también lo acusa de ser un traidor que se sentaba en las piernas del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer.

La reunión en que se grabó el video se habría realizado el pasado domingo en Chilpancingo y participaron integrantes del equipo político del presidente del Consejo Estatal, Luis Enrique Ríos Saucedo y Amador Jara Cruz, quien es hermano del comisionado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para el proceso electoral en Guerrero y como invitado acudió el ex delegado federal en el estado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.