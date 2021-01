Niega Luis Walton presunta negociación en Morena

Al afirmar que es totalmente falso que esté en negociaciones con las dirigencias nacional estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el ex aspirante a la candidatura a la gubernatura de Guerrero, Luis Walton Aburto, exigió se muestren los resultados de la encuesta.

De esta forma desmintió la declaración que hizo el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, senador Salomón Jara Cruz, en conferencia de prensa que ofreció este fin de semana, en la que reveló que había negociaciones con Walton Aburto y Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, para que se sumaran al proyecto de Félix Salgado Macedonio. Estado Pondrá fin CEN de Morena al conflicto interno en Guerrero

Pero este lunes, el empresario a través sus redes sociales exhibió al delegado Jara Cruz, al afirmar que "no he nombrado a ningún representante para reunirme con las dirigencias del partido ni con él (Salomón) y yo tampoco he acordado algún encuentro".

Por lo que de manera categórica desmintió las afirmaciones del senador Jara Cruz, "y desautorizó a quien vaya a ser presentado como mi representante", puntualizó en su cuenta de redes sociales.

Por lo que, reiteró su exigencia a la dirigencia nacional de Morena, que muestre los resultados completos de las encuestas, al tiempo que expresó al senador Salomón Jara, "quien declaró que intentará hablar conmigo hasta donde pueda, le reiteró mi respeto".

Finalmente, anunció a sus compañeras y compañeros que lo acompañan en este gran movimiento, "les ratificó que la lucha sigue y aquí nadie se rinde".