Se reúnen expresiones en Guerrero en apoyo a Marcelo Ebrard

Con el propósito de fortalecer el trabajo coordinado en pro de posicionar entre los guerrerenses la figura de Marcelo Ebrard Casaubón rumbo a la encuesta que realizará el partido Morena para elegir al coordinador de los Comités de defensa de la Cuarta Transformación en el país, se reunieron expresiones de apoyo de todo Guerrero.

Alrededor de 12 expresiones se reunieron en las oficinas del enlace estatal, Luis Walton Aburto, ahí se pronunciaron por seguir trabajando más unidos que nunca en las siete regiones del estado; acercando en territorio la capacidad y experiencia del carnal Marcelo a los ciudadanos para que se sientan libres de elegir al más indicado para darle continuidad con cambio a México, tal como lo ha expresado el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Entre los representantes de Morena Progresista, Guerrero con Marcelo, Avanzada Nacional, Movimiento Progresista, Benemérito Juárez Siglo XXI, Fuerza Marcelo, Juventudes con Marcelo, Movimiento Progresista Guerrero, Mujeres Empresarias con Causa, Diálogos Progresistas, Jóvenes con Marcelo así como las representaciones de diputados locales y federales, hubo coincidencias sobre la necesidad de que la dirigencia de Morena garantice piso parejo para la encuesta y que defina cuanto antes las reglas de este proceso democrático al interior del partido.

Se coincidió que todos deben de trabajar como un mismo equipo y bajo un único proyecto que es Marcelo Ebrard, al tiempo que lanzaron un llamado tanto a la dirigencia nacional morenista como al ejecutivo federal para que los trabajos de posicionamiento de las llamadas “corcholatas” sea limpio y sin la intervención gubernamental como está ocurriendo en Guerrero.

Por eso reiteraron que haya piso parejo y que se prohíba el derroche de recursos públicos y del aparato de gobierno con la pinta de bardas y utilización de las organizaciones del transporte público en apoyo de una de las aspirantes, pero no sólo eso, la gente nos comenta que los están amedrentando con quitarles programas sociales o no llevarles servicios públicos si apoyan a Marcelo y no a Claudia, coincidieron los coordinadores de Movimiento Progresista, Avanzada Nacional, Juárez Siglo XXI y Morena Progresista.

Como colofón, cerraron filas y reiteraron que “Todos somos Marcelo”, asumiendo el compromiso de que todos los movimientos de ciudadanos libres seguirán trabajando sin descanso para llevar a ganar la encuesta morenista a Marcelo Ebrard rumbo el proceso del 2024.