Se quedan sin médicos y enfermeras en 19 municipios de La Montaña

TLAPA, GRO.- Marcelino Milán Rosete, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04 de esta región de la montaña, aseguró que los 19 municipios de habla nahua, tlapaneca y mixteca, se quedaron sin médicos y enfermeras en los Centros de Salud y hospitales, donde el gobierno federal no les renovó sus respectivos contratos anuales.

Lo anterior fue revelado en una entrevista radiofónica local, por el propio Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04 Marcelino Milán Rosete, quien dijo que desde el primero de enero, no hay médicos y enfermeras quienes tenían contrato U013, mismos que hasta el momento no se han presentado a laborar en el Hospital General y Centros de Salud de las diferentes comunidades de los 19 municipios de esta región, debido a que en diciembre venció su contrato y no han firmado otro. Estado Centauros de la Policía Estatal se convirtieron en Reyes Magos

Milán Rosete, señaló que el gobierno federal hasta el momento no les ha renovado contrato y sería hasta el día primero de marzo, podrían ser recontratados y en estos momentos están desprotegidos miles de usuarios por la falta de servicios médicos.

Refirió Milán Rosete, que durante el año 2020, como responsable de la Jurisdicción Sanitaria 04, anduvo recorriendo los centros de salud resolviendo la carencia de los médicos y enfermeras en diferentes pueblos de esta región de La Montaña, y ahora ya no cuentan con servicio médico, ante la situación de la falta de contrato de parte del gobierno federal.

Finalmente el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria reiteró que van a esperar que pronto vuelvan a ser recontratados el personal médico de las clínicas, centros de salud y hospitales general y comunitarios.