Se cierne el fantasma de una insurrección en Guerrero: Obispo

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, sugirió a los gobiernos de todos los niveles sumarse al ayuno y la oración que se realiza en estos días santos, con ello pedir para que en sus pueblos haya paz, armonía y que se ablanden los corazones duros, sugirió también que se acepte el diálogo con todas las partes, incluidos los delincuentes, porque advirtió que el pueblo está a punto de la insurrección.

Monseñor José de Jesús González Hernández, inició la noche de este jueves las actividades de los días santos con el lavatorio de pies con el que se emula la acción que realizó Jesucristo con sus apóstoles, en la ceremonia llamó al pueblo a ofrecer el ayuno por los desamparados, por los que sufren violencia y los desaparecidos y por la paz.

Al final durante una entrevista con medios de comunicación el obispo expresó que existen zonas de Guerrero donde ya no se puede vivir como la región de Tierra caliente donde las familias han sido desplazadas y otros están tomando las armas para defenderse, “ahí se avisora un levantamiento de insurrección”.

Indicó que lamentablemente en todo Guerrero existen situaciones de violencia de inseguridad que roban la tranquilidad y nos mantiene en un secuestro colectivo, todas las familias, todas las personas, hombres mujeres tienen que pagar muy altos impuestos a veces al gobierno a veces a otros grupos de la delincuencia que también cobran.

“En Guerrero hay mucho odio, hay muchos rencor, hay muchos resentimiento, hay mucha gente que sufre y no hay quien les consuele, no hay quien les haga justicia, no hay quien les ofrezca un salario digno, no hay quien pueda salir al encuentro de los más débiles, de los más frágiles y entonces hay mucho dolor en el corazón”.

“Por eso invito yo a toda la comunidad, católicos, no católicos a todas las instituciones de ofrecer estos tres días en silencio en oración en ayuno y pedir a Dios el consuelo de nosotros, que nos ilumine nuestros pensamientos que nos dé la fortaleza, que nos dé la voluntad de remediar los males que tenemos verdad”.

Sobre la visita al Vaticano, que anunció para presentar un diagnóstico de lo que se vive en Guerrero, monseñor explicó que el documento ya está redactado y enviado al santo padre, en él se expresa que da pena el sentimiento del pueblo de Guerrero, “ha sido tanta la ruptura, que hay entre los ciudadanos de hacer casi hasta un levantamiento, de que ya no se puede vivir, se cobra mucho, muchos impuestos, sino del gobierno de otros por ahí”.

Agregó que este diagnostico también se lo entregó a la gobernadora en él el reitera que como población nos sentimos colectivamente secuestrados por los grupos delincuenciales.

La Semana Santa se debe vivir con un inmenso amor a Dios./Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco.

Estableció que espera que el papa haga algún pronunciamiento y les mande instrucciones sobre como tiene que actuar en estas circunstancias, también que en su investidura como jefe de estado se emitan cartas para las autoridades.

De la posibilidad que gobernantes se sumen a los ayunos y oraciones, indicó que no están obligados pero definitivamente no les haría mal, “sí verdad en el corazón de nuestras autoridades, las que se profesan cristianas, las que se profesan católicas, si les caería muy bien también sumarse al ayuno a la oración y hacer la caridad”.

Finalmente sobre la postura de dialogar con los líderes delincuenciales expresó, “Con los grupos generadores de la violencia principalmente, yo creo que con ellos, principalmente con ellos y sabemos que el Gobierno no quiere hablar con los delincuentes, pero entonces ahí están. Están latentes, están latentes, pues quién tiene que dialogar con ellos y sabemos cómo es”.

Del diálogo con la gobernadora explicó que conoció las acciones que está realizando para tratar de mejorar la situación de inseguridad y violencia, pero recalcó que es claro que ella sola no puede, “el Papa los obispos, solos no podemos verdad, los empresarios no pueden, las instituciones solas no pueden, la familia sola no puede, Tenemos que caer en la cuenta de que solos ninguno puede así, pero entre todos si pudiéramos. entonces tenemos que abrirnos al diálogo y tenernos confianza, tenemos que tenernos confianza”.