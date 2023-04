Operación anfibia cuida a turistas en el mar y en la arena

A bordo de tres lanchas,15 elementos del operativo anfibio de la Guardia Nacional (GN) cuidan a los turista nacionales y extranjeros desde la franja de arena y el mar y los han auxiliado cuando se ha presentado algún incidente durante su estancia en estas vacaciones de Semana Santa.

La vigilancia es a lo largo de la bahía de Acapulco y de acuerdo con el sub agente de la Guardia Nacional, Julio Gómez Juárez cuidan que las lanchas de recreo y motos acuáticas no vayan con velocidad alta, que los turistas no salgan de la zona de bañistas y que no haya percances mayores en la franja de arena.

Sin embargo, durante estas vacaciones, los elementos de operaciones anfibias de la Guardia Nacional, han brindado el auxilio a a turistas que han estado a punto de ahogarse y también han brindado el apoyo algunas personas que se han volteado con sus motos acuáticas.

“Habido acuamotos que luego se han volteado, se les brinda el apoyo, se les rescata y no se han presentado nada grave, pero se les auxilia y se saca a la orilla de la arena”, dijo.

Recorridos en lancha para proporcionar vigilancia. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

La vigilancia es por la mañana hasta por la tarde noche y se le pide a los turistas que no se metan a nadar después de las 19:00 horas.

“Si ahorita estamos haciendo recorridos en toda la bahía del puerto de Acapulco contamos con tres lanchas tipo zodiac, especialmente para brindar el apoyo a personal turista nacional y extranjero, en caso de algún incidente de algún turista se esté ahogando y de igual manera contamos con las lanchas para brindarles el apoyo”, precisó.

Dijo que hasta el momento, al iniciar las vacaciones de Semana Santa el saldo ha sido blanco y se han registrado percances menores en las playas.

“Si hasta ahorita ha habido acuamotos que luego se han volteado, se les brinda el apoyo y se les ha rescatado, y como no ha ocurrido algo grave, se les saca donde están disfrutando sus vacaciones”.