Remodelación de la Alameda proyecta daños al medio ambiente en la capital

La activista en materia ambiental, Angela Memije Alarcón, llamó a las autoridades considerar el tema ecológico antes de iniciar la remodelación de la alameda Francisco Granados Maldonado, este espacio es de los pocas zonas arboladas en el interior de la ciudad y ofrece varios servicios ambientales a la población.

Indicó que el proyecto que presentó el ayuntamiento prevé eliminar las jardineras y dejar al ras de suelo los árboles eso será un problema porque los árboles que son viejos quedarán sin protección, se les va a quitar una parte de lo que los sostiene.

Asimismo explicó que este parque es un santuario de garzas y es el único que actualmente se tiene, “cada año en su temporada de apareamiento las garzas blancas viene hasta la alameda, aquí hacen sus nidos y nacen las crías, es hermoso verlas como si fueran pedazos de algodón colgando de los árboles”.

Resaltó que en el parque hay muchos árboles que tiene plagas porque durante muchos años no se les ha cuidado, no se les ha revisado el suelo, no se les ha hecho nada para que los árboles estén saludables.

Adicionalmente señaló que se requiere que revisen la cantidad de focos que se colocarán en el suelo porque estos pueden ser dañinos del ambiente “Los focos en el piso primero generan problemas a quienes caminan en estos espacios, también se produce contaminación lumínica que viola la ley de cielos oscuros que existe y se encuentra vigente.

“Que bueno que las autoridades quieran una ciudad bonita, que inviertan mucho dinero en arreglarla, pero lo que es más importante es que se tenga una ciudad amigable con el medio ambiente”.

Durante el arranque de la remodelación de la alameda y otros tres parques, la activista entregó a la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez un documento en el que explica todos estos detalles de la afectación al ambiente que se podría tener al modificar la alameda desapareciendo las jardineras y sacrificando árboles que son santuario de las garzas.