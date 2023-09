Propone Congreso clasificar extorsión como delito grave

Ante el alto número de casos de cobro de piso, cuota y extorsión, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Guerrero, diputado Joaquín Badillo Escamilla, presentó un punto de acuerdo para clasificar el delito de extorsión como grave y que sea meritorio de prisión preventiva a quien lo cometa.

El legislador del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) admitió el recrudecimiento de la violencia en la entidad, que si bien es cierto no es privativo de este estado suriano, dijo, que aquí están trabajando de manera coordinada los tres órdenes de gobierno, pero también desde la máxima tribuna del estado se han presentado propuestas de reformas e iniciativas de ley.

A pregunta sobre este repunte de la violencia que está golpeando al territorio guerrerense, principalmente a los municipios de la región de la Tierra Caliente, Iguala, Chilpancingo y el puerto de Acapulco, donde los homicidios dolosos se cometen cotidianamente, atajó que, sin pretender justificar estos lamentables sucesos, pero el problema se arrastra desde administraciones pasadas.

En este contexto, explicó que es importante que se entienda que el tema de la inseguridad no se va a resolver con aumentar el número de policías o una mayor inversión en rentas de patrullas, así como darle más mantenimiento a las cámaras de vigilancia, se trata de un asunto mucho más complejo, es multifactorial y que se deben potencializar dos cosas, identificar a policías, hombres y mujeres, que puedan dar un buen servicio.

Pero también, que estos tengan prestaciones sociales y económicas, así como garantías de que sus familias van a estar bien en cualquier situación desafortunada, pero al no contar con equipo suficiente no se sienten con confianza para cumplir con sus tareas sustantivas, por otro lado, las personas con edad avanzada, con condiciones físicas adversas y que no cuentan con oportunidad de una jubilación y una pensión digna, no se atreven a darse de baja por temor a no tener un ingreso, por eso no se puede disponer de estos espacios.

El diputado Joaquín Badillo aseguró que en días pasados presentó en tribuna la iniciativa para que la fuerza que integra la Policía Auxiliar se ponga a disposición del pueblo de Acapulco, que por lo menos atiendan de manera gratuita todas las escuelas para brindar seguridad a las niñas y los niños, porque desafortunadamente se han tenido denuncias de que jovencitas han sido “levantadas” y ejecutadas por la delincuencia.

Aunque, hizo una reflexión de que con los policías que ya se tienen, se puede reorientar sus capacidades para poder dar mejores resultados a la ciudadanía, pero es primordial que la dirección de alumbrado público, se le brinde mayor apoyo presupuestal y que se le deje de ver como una dependencia menor, pues cobra mayor relevancia por tratarse de un ente responsable de tener a un Acapulco bien alumbrado y que se le dote de energías limpias como paneles solares, para disminuir los índices de inseguridad.

Al retomar el papel que está jugando la Sexagésima Tercera Legislatura, recordó que presentó ante la tribuna una iniciativa, en la que propone que el delito de cobro de piso, cuota y la extorsión sean considerados delitos graves y que se aplique prisión preventiva oficiosa, para que se anexo al artículo 19 de nuestra Constitución, para que aquel que denuncie este ilícito tenga la seguridad que el delincuente no va a poder seguir delinquiendo en la calle.

Admitió que poco se denuncian estos casos porque temen los afectados que haya represalias, pues a los que han acudido ante las autoridades, si bien les va solo los amenazan, pero lamentablemente en los hechos se ha visto cómo los criminales ejecutan a sus víctimas, por eso se pretende con este iniciativa de ley, darles certeza jurídica y que los infractores, enfrenten su proceso tras las rejas y no delinquiendo.