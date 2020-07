Prefieren vida social y desacatan medidas

Los estacionamientos en los centros comerciales comienzan a llenarse, las principales avenidas registran gran afluencia de autos y los restaurantes rebasan el 30 por ciento de su capacidad para los desayunos y comidas; la autoridad anuncia posibles sanciones a los establecimientos que no cumplen con los acuerdos sanitarios para evitar que la curva de contagios siga en aumento.

Sin embargo, Guerrero, en menos de 48 horas, casi registró 500 nuevos casos de infectados por la pandemia a 14 días de que se reactivaron de manera parcial las actividades económicas que muchos ciudadanos confundieron con el reinicio de la vida social.

Foto: Abraham Cortés | El Sol de Acapulco

Esta situación, provocó un "rebrote" de casos en Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, así lo reconoció el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, Jose Luis Alomía Zegarra, quien lamentó el aumento de la movilidad y las manifestaciones que se han registrado.

El funcionario federal, explicó que, tras la apertura de algunas actividades económicas en Guerrero como el turismo, provocó que, aumentara la movilidad y con ello los contagios, además muchas personas no han acatado la medida de usar cubre bocas y mantener la sana distancia.

"Definitivamente Acapulco y Chilpancingo son los dos municipios que han contribuido en mayor cantidad de casos, Acapulco fue el primero que alcanzó una cantidad importante de casos y transmisión...este nuevo pico supera al anterior aquí estamos viendo la figura que representa un rebrote para el municipio de Acapulco", señaló.

Esta situación provocó también el relajamiento de las medidas sanitarias en las playas, centros comerciales y otros establecimientos y con ello el incremento en más del 100 por ciento en los casos positivos de Covid-19.

Foto: Abraham Cortés | El Sol de Acapulco

Después del 02 de julio cuando la entidad logró pasar del semáforo rojo al naranja y con ello abrir de forma parcial, hoteles, restaurantes y otros negocios no esenciales, una parte de la población entendió que, la emergencia había pasado y comenzaron a salir sin protección a las calles.

Esta situación provocó que, desde el pasado cinco de julio se contabilicen por lo menos 200 casos positivos al día, de los cuales la mayoría se han dado en Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo, ciudades que aumentaron su movilidad y donde la mayoría de turistas y ciudadanos se han negado a portar cubre bocas y respetar la sana distancia.

Esta semana el propio gobernador de la entidad, Héctor Astudillo Flores, lamentó que, la población está dando prioridad a la reactivación de la vida social y salgan a todos lados sin protegerse, cuando lo que se acordó es activar el turismo para generar recursos y salvar los empleos.

Foto: Javier Tinoco Memije | El Sol de Acapulco

"La prioridad es atender el tema del Covid y la apertura de la economía, la reactivación económica que no es reactivación de la vida social, espero que no haya confusión no es para ir donde sea, lo que requerimos es ingreso y más empleos", explicó.

Tan solo en la última semana, la Secretaría de Salud ha reportado la detección de más de mil 200 casos positivos y decenas de fallecimientos, principalmente de adultos mayores de 60 años, quienes han presentado graves problemas respiratorios y pierden la vida al ser intubados.

En los últimos 15 días los negocios al interior de centros comerciales y tiendas departamentales se han visto llenas de ciudadanos y turistas quienes pasean como si no existiera la emergencia sanitaria, incluso acompañados de niños y adultos mayores que son los grupos más vulnerables a esta enfermedad. En las calles, las principales avenidas registran gran afluencia de autos y el tráfico empieza a evidenciar el relajamiento.

Foto: Pedro Elías Radilla González | El Sol de Acapulco

Familias enteras llegan a comprar ropa, juguetes, accesorios, electrodomésticos, equipos de cómputo, así como pantallas de plasma y otros accesorios no esenciales, la gran mayoría se ponen un cubre bocas para ingresar a las tiendas y después se los quitan con el argumento de que les afecta para respirar.

Por ello, los estacionamientos en los centros comerciales comienzan a llenarse, los restaurantes rebasan el 30 por ciento de su capacidad para los desayunos y comidas, y ninguna autoridad realiza operativos para sancionar a los establecimientos que no cumplen con los acuerdos.

Las familias están acudiendo a los comedores en grupos de seis personas y los cubre bocas los colocan sobre las mesas para poder platicar a gusto, arriesgándose a un contagio debido a que la mayoría de estos lugares son cerrados y circula el aire acondicionado.

Foto: Pedro Elías Radilla González | El Sol de Acapulco

"Ya estamos cansados de estar encerrados en la casa, salimos con precaución, aunque sea a hacer tiempo, andamos dando vueltas aquí en la plaza, vamos a comer y luego otra vez a encerrarse a la casa, no debemos vivir con miedo", dijo Juan Antonio López, quien junto a su esposa y dos hijos paseaban por Galerías Acapulco.

Asimismo, una gran parte de las personas que entran a los centros comerciales, solo lo han hecho para observar y caminar, toda vez que no compran ningún artículo y solo se arriesgan durante esta emergencia sanitaria en Acapulco.

En los restaurantes con alberca, ubicados principalmente en Barra Vieja y Playa Bonfil, se ha observado la presencia de familias enteras de turistas y locales, sin tomar ninguna medida de prevención, además han ingresado a las playas con hieleras y alimentos a pesar que está prohibido por la autoridad.

Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Cabe hacer mención que, antes de la apertura de las actividades económicas, la Secretaría de Salud detectaba de 50 a 70 casos al día de Covid-19, y la cifra ahora supera los 200 contagios cada 24 horas por lo que el riesgo de regresar al semáforo rojo en las próximas semanas sigue siendo latente.

Ante la problemática que se vive, el Secretario de Turismo estatal, Ernesto Rodríguez Escalona, anunció que, si el semáforo regresa a rojo se dará prioridad a la salud de los ciudadanos, por lo que volverían a cerrarse los hoteles, restaurantes y todas las actividades recreativas en las playas.

"Si me preguntas si estamos en riesgo de regresar a semáforo rojo, si lo estamos, y ya sabemos cuáles son las restricciones en este color, ya lo vivimos por más de tres meses, no vamos a estar en contra de lo que marca el semáforo de salud", expresó.

Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Rodríguez Escalona, reconoció que, más del 90 por ciento de los turistas que han venido a Guerrero después del dos de julio, se han negado a utilizar cubre bocas, guardar la sana distancia y utilizar el gel antibacterial, sobre todo en las playas y zonas de paseo en el Triángulo del Sol.

"No vamos a regresar a como estábamos antes eso lo tengo claro, por eso hablamos de la nueva normalidad, esto que pasó nunca lo imaginamos, en Guerrero se cerraron 375 hoteles, más de 690 restaurantes y se paró la actividad en las playas algo nunca antes visto un gran impacto a la economía", señaló.

Esta Semana, Guerrero alcanzó el décimo lugar con mayor ocupación de camas a nivel nacional, si la hospitalización sigue aumentando, en las próximas semanas la entidad podría regresar a semáforo rojo y volver a cerrar toda actividad económica y ordenar el confinamiento obligatorio para intentar disminuir los contagios.