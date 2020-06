Piden investiguen a Yeidckol Polevnsky por no hacer la compra de dos inmuebles para guerrero

Guerrero no escapó a las supuestas irregularidades que presuntamente incurrió la ex dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky Gurwitz, pues se le solicitó la compra de dos inmuebles con un costo de 30 millones de pesos y no se adquirieron.

En entrevista el secretario general en funciones de presidente de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, confirmó que solicitó por escrito al actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento de Regeneración Nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar, que se inicie una investigación sobre su caso.

Explicó que, en el mes de marzo de 2019, propuso a la dirigencia estatal que se adquiriera un bien inmueble en Chilpancingo, para instalar las oficinas del comité estatal centrales, así como otra en el puerto de Acapulco, por lo que se hizo la gestión ante Polevnsky Gurwitz. Local Universitarios no saldrán del país para hacer sus estancias de verano por Covid-19

Rodríguez Saldaña dijo que pasaron muchos meses, se entregó el expediente completo de la solicitud de la compra de las propiedades de la capital, incluida la de Acapulco, para ello se hizo el trámite a tiempo y se insistió sobre la necesidad de tener sus espacios propios, pero desafortunadamente, su entonces dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky, no los adquirió y al parecer se tuvo que regresar el dinero.

Por lo que se pidió se inicie una investigación al Comité Ejecutivo Nacional y que se explique que impidió comprar los dos inmuebles, “porque el partido necesita infraestructura en Guerrero”.

--¿No tienen conocimiento que se haya hecho una compra fantasma?

Hasta este momento, no, pero como se trata de recursos públicos el partido está obligado a informar sobre su destino, con claridad y transparencia, apuntó.

Cabe mencionar, que el actual presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar anunció que denunciará a su antecesora, Yeidckol Polevnsky, por pagar contratos por obras no realizadas por las que se invirtieron millonarias cantidades, que ha sido motivo de una nueva confrontación entre morenos.