Utilizadas hasta el momento 95 tumbas individuales del área Covid-19 del panteón El Palmar

El director de panteones y velatorios Gerardo Sánchez Meza, reconoció que en los últimos días se ha tenido una reducción en los casos de entierros de personas fallecidas por el Covid-19 en Acapulco. destacó que se han registrado días donde solo uno o dos sepelios se realizan.

Señaló que hasta el momento, han sido ocupadas 95 de 180 tumbas individuales que se hicieron en una primera etapa en el área denominada como Covid-19 en el panteón de El Palmar.

"Ya tuvimos un domingo en el que no se realizó ningún servicio en el panteón, pero esto no quiere decir que ya terminó la emergencia, por lo que no se debe de bajar la guardia, porque no se sabe hasta cuándo terminará está situación de salud pública, en el panteón quedan 85 espacios de tumbas individuales que se hicieron en una primera etapa de un proyecto que contempla 300 fosas en total", expresó el funcionario.

Recalcó que las solicitudes de entierros, han bajado en estos últimos días, en el panteón municipal, sin embargo, no se debe de olvidar que hay dos panteones privados y dos crematorios.

Manifestó que el Palmar, se mantiene la atención por parte de los trabajadores que están asignados con todas las medidas de prevención sanitaria en el área de fosas Covid-19.