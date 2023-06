Pagó derechos por usar Ayuntamiento como salón de fiestas, dice síndico

El primer síndico municipal de Chilpancingo, Andrei Yasef Marmolejo Valle, respondió en redes sociales a las críticas que se le hicieron por haber ocupado el balcón del palacio municipal como salón de fiestas para su boda, expresó que pagó sus derechos por usar el espacio, además de que no es el único que lo ha hecho.

En páginas donde se difundieron memes y se criticó el que se utilizará el edificio público para la realización de la ceremonia de matrimonio civil, el síndico escribió: Gracias por los buenos deseos. Y no, no soy ni he sido el único que se casa en el ayuntamiento y mucho menos en la terraza. Pagué mis derechos porque es la casa del pueblo. No se equivoquen, no somos lo mismo… viva la #4T”.

Los internautas le demandaron exhibir los recibos de pago para saber cuánto cuesta el uso del balcón presidencial y le pidieron también actuar con responsabilidad y señalar con nombres a quiénes antes que él, han usado ese balcón para contraer matrimonio.

En las redes sociales su boda que se realizó el viernes inundó de comentarios las redes sociales, se hicieron decenas de memes en los que se cataloga de salón de fiestas y eventos al ayuntamiento, y se hacen críticas al edil que abiertamente ha manifestado su interés de competir en la próxima elección por la presidencia municipal de la capital.

En las respuestas que se dieron a sus comentarios los internautas le explicaron que en el ayuntamiento muchos se casan, pero lo hacen en la oficina del registro civil que se encuentra en el sótano, pero si es una nueva modalidad que se prestará el balcón para celebrar las bodas sería una buena iniciativa, pero abierta a todo el pueblo no sólo a quienes son funcionarios o tienen dinero para usarlo.