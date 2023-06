No hay registro de otra boda en balcón del palacio municipal

Ex ediles, ex funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo no recuerdan que en el balcón del palacio municipal se haya registrado una boda como la que se organizó el actual síndico Andrei Yasef Marmolejo Valle, ello luego de que él asegurara en una publicación de sus redes sociales que no es el único que lo ha hecho.

Personales como el ex regidor y ex secretario de asuntos políticos del municipio Julio César Aguirre Méndez, indicó que existe un área del Registro Civil que permite realizar estas ceremonias pero en el balcón no recordó ninguna. “Al menos en el tiempo que yo he tenido una responsabilidad en el municipio eso no ocurrió”.

Joel Eugenio Flores, quien ha sido dos veces secretario general, director de gobernación y de desarrollo social, indicó que en su tiempo de trabajo en el municipio nunca se prestó el balcón para una ceremonia de boda, aunque explicó que si existe en el ayuntamiento un espacio propio para este fin.

“En el ayuntamiento se tiene un espacio al que se denomina sala de matrimonios civiles, este es un sitio digno que el oficial del registro civil utiliza cuando se solicita un matrimonio dentro del propio ayuntamiento, cuando se asigna un espacio diferente se le llama boda domiciliaria y estas se realizan en el sitio que los contrayentes determinen”.

Explicó que los contrayentes cuando solicitan el matrimonio lo que pagan es el derecho registral del acto legal que realizan que se llama matrimonio civil, pero el uso del balcón ese no está en renta, “Imagínate que un campesino que vine de San Vicente, vaya y les diga me quiero casar aquí en el ayuntamiento, pero quiero hacerlo en el balcón, crees que se lo van a prestar”.

Hasta el año 2013 el palacio municipal de Chilpancingo funcionó en el inmueble que se encuentra en la parte sur de la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, ese año el entones presidente Mario Moreno Arcos logró un acuerdo con el gobierno estatal para cambiar el edificio con el palacio de la cultura que funcionaba en el actual recinto.

El balcón donde se casó el síndico ha sido utilizado en el pasado para fiestas majestuosas que dieron ex gobernadores como René Juárez, Ángel Aguirre, Rubén Figueroa, Ruiz Massieu, Alejandro Cervantes y otros, en fechas como el 15 de septiembre cuando desde ahí se realizaba la ceremonia del grito de Independencia, posadas navideñas, recepciones diplomáticas y otras conmemoraciones, pero hasta ahora es la primer boda de que se tiene memoria.