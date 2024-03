Normalistas vandalizan fachada del auditorio Sentimientos de la Nación en Chilpancingo [Video]

Estudiantes de la normal de Ayotzinapa se manifestaron frente al palacio de gobierno realizaron pintas en la fachada del auditorio Sentimientos de la Nación y derribaron parte de las vallas instaladas al rededor del inmueble, a las que se les conoce como “la muralla Chaira”, todo como parte de la jornada de movilización que reclama justicia para su compañero Yanqui Khotan, quien fue asesinado el 7 de marzo por elementos de la policía estatal en un retén carretero.

Los normalistas llegaron a Chilpancingo a bordo de tres autobuses, y se concentraron directamente en el palacio de gobierno, antes de iniciar un mitin se derribaron parte de las vallas, con lo que supieron que no estaría complicado poder ingresar hasta el interior del inmueble si decidieran hacerlo.

Lee también: Cadena perpetua exige madre de normalista para sus asesinos

Los normalistas brincaron vallas y llegaron hasta la fachada del auditorio Sentimientos de la Nación, ahí realizaron pintas en todos los muros y vidrios.

#Guerrero | 🙄 Normalistas vandalizaron el Auditorio Sentimientos de la Nación en Chilpancingo para exigir justicia por los 43 normalistas desaparecidos hace casi 10 años en Iguala y el asesinato del estudiante Yanqui Kothan Gómez

Video: Abel Miranda | El Sol de acapulco pic.twitter.com/hIu46Dqwvn — El Sol de Acapulco (@elsoldeAca) March 20, 2024

En las intervenciones de los oradores se demandó a la Fiscalía General de la República vincular a proceso a los funcionarios del gobierno del estado que realizaron declaraciones en torno a que Yanqui Khotan Gómez Peralta, se encontraba armado y realizó disparos a los policías, que sólo repelieron la agresión, también se le habría sembrado drogas y cervezas.

Demandaron que personajes como el ex secretario general de Gobierno, el ex secretario de seguridad pública y la ex fiscal, así como otros mandos medios que pueden estar involucrados.