Normalistas bloquean en su totalidad la Autopista del Sol

Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa bloquearon completamente la vialidad sobre la Autopista del Sol, donde detuvieron un patrulla de la Policía Auxiliar en la que se transportaban plantas y grafitearon automóviles de empresas privadas.

Los normalistas no quisieron hacer declaraciones ante medios de comunicación, sin embargo reclamaron al subsecretario de Administración y Finanzas de la SEG que no se ha emitido la licitación para la obra de remodelación de la escuela, que se tenía pactada para ejecutarse en el presente año.

Los normalistas de manera esporádica dieron paso a los automóviles para aligerar la fila que se formó en la carretera, sin embargo, fueron kilómetros de autos que se formaron en espera de poder seguir el camino en ambos sentidos.

Impidieron por varias horas el paso de los automovilistas. | Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Los estudiantes durante varias meses han estado movilizados para demandar la entrega de material didáctico que es utilizado por los estudiantes en sus prácticas profesionales, esto incluiría computadoras para todos los alumnos de nuevo ingreso.

Además de recursos económicos para las actividades festivas por el aniversario de la institución, uniformes escolares y deportivos, también equipamiento para las áreas de producción, e incluso fertilizante para la siembra que realizaron dentro del plantel.

Al sitio del bloqueo se presentó el subsecretario de Finanzas y Administración de la SEG, Jaime Ramírez Solís, quien trató de dialogar con los jóvenes pero le reclamaron ser un funcionario mentiroso e inepto que no tiene capacidad de resolver los problemas.

“Muéstreme el avance en el proceso de licitación de la obra, no puede hacerlo porque no lo ha hecho, no hay nada, es un mentiroso con el que no tiene sentido hablar”, manifestaron.

Demandaron tener una reunión resolutiva con el gobernador Héctor Astudillo Flores, que sería el único que puede atenderlos pues todos los funcionarios de menor grado ya los han engañado.

Amenazaron con quemar la patrulla que mantuvieron retenida. | Abel Miranda | El Sol de Acapulco

En la zona del bloqueo atravesaron camiones para que no pusieran pasar los autos, mismos que fueron grafiteados con leyendas alusivas al movimiento normalistas, también amenazaron con quemar la patrulla que mantuvieron retenida.

Cabe resaltar que durante las horas que duró el bloqueo no se presentaron policías antimotín a tratar de recuperar la vialidad, pese a que en los últimos meses han desalojado en este mismo lugar a muchas manifestaciones.