No se reactivarán clases en línea en Guerrero por falta de condiciones: HAF

El gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que en Guerrero las clases no se reactivarán en línea porque no hay las condiciones para hacerlo, debido a que no se tiene en el estado las computadoras suficientes, ni la infraestructura para que los niños tomen clases por esa vía.

Entrevistado en una estación de radio el gobernador dijo que las clases se reactivarán mediante los libros de Texto y sólo se buscarán mecanismos para que los maestros puedan estar en contacto con los niños para informarles que lectura o actividad tiene que atender. Estado Podrían decretar confinamiento obligatorio en Guerrero si no atienden recomendaciones sanitarias: HAF

De la fecha de regreso a clases también indicó que es un tema que se estará analizando porque se tenía programado que en 65 municipios donde no se tiene contagios el regreso a clases sea el 17 pero es algo que también se analiza.

El gobernador reveló que le dijo al secretario de educación Arturo Salgado, que sus comentarios que hizo solamente causó que los tundieran con las opiniones pues lo primero que ha dicho la gente es que les manden la computadora en la que puedan recibir las clases en línea, por ello se tomó la decisión de reorientar el esquema educativo y este tendrá que ser a través de los libros de texto que todos los estudiantes tienen.

Anunció también que para apoyo educativo se dispondrá de la televisora estatal Radio y Televisión de Guerrero y de canales nacionales como el 11.

El gobernador reiteró que estamos en la etapa de aceleración de la emergencia sanitaria pues en este momento es cuando se han empezado a incrementar de forma descomunal los casos de contagios.

“En 10 días exactamente duplicamos la cantidad de contagios, pues hace 9 días se tenían 46 casos confirmados y hoy tenemos 126” es decir que en los últimos 10 días se tuvo el doble de los contagios que se tenía hasta ese momento. Estado Aumentan a 126 casos de Covid-19 en Guerrero

“Los especialistas nos han dicho que la velocidad que está tomando el crecimiento del covid 19 está en su momento de aceleración, como cuando arranca el carro y le metemos aceleración así está el Covid, por eso la necesidad de estar llamando a que las familias se queden en casa, eso me parece de los más importante que podamos hacer junto con nuestros hijos, nuestros adultos mayores, seguir insistiendo, aunque parezca trillado, es lo que se necesita”.

Finalmente el gobernador confió en que del material que ha llegado a México desde china pudiera ser destinado una parte a los médicos y enfermeras que están dando la lucha frontal a la pandemia, pues indicó que todo lo que ha llegado a los nosocomios ha sido adquirido directamente por el gobierno estatal.