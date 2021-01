No queremos crear un clima de terror: Héctor Astudillo

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, aseguró que no pretende crear un clima de terror por la pandemia de Covid-19, pero advirtió que los contagios continúan aumentando, así como la hospitalización y los fallecimientos por esta enfermedad.

Al encabezar la transmisión de la conferencia diaria desde Acapulco, el mandatario estatal dijo que habrá sanciones para aquellos negocios que no cumplan con las nuevas restricciones, sobre todo los bares en zonas turísticas.

"Realmente todo el estado tiene problemas, son muy pocos los municipios que no hay mucho contagio, lo he escuchado no queremos generar un clima de terror de ninguna manera pero todos debemos de actuar con responsabilidad", explicó.

Astudillo Flores, pidió a turistas, locales y prestadores de servicios tener mucho cuidado durante este fin de semana para cumplir con las medidas de prevención, para que bajen los contagios y no haya problemas mayores.

El gobernador destacó que más de la mitad del país regresó a semáforo rojo, por lo que el problema no es exclusivo de Guerrero, sin embargo, la responsabilidad es de todos para ayudar a que las cosas mejoren y no se presente una crisis.

Conminó a todos a quedarse en casa si no tienen a qué salir y si lo hacen les pidió utilizar cubrebocas, respetar la sana distancia y lavarse las manos o utilizar gel antibacterial constantemente.