No iniciaron semestre escolar en 10 planteles

Trabajadores del Cecyteg, iniciaron este lunes un paro de labores con carácter de indefinido y se afectará a más de cinco mil estudiantes que deberían haber iniciado el semestre escolar, en de 10 planteles de nivel medio Superior, todo ello para exigir que se entreguen bases de trabajo a quienes cumplen con los requisitos y con ello tengan las prestaciones mínimas que establece la ley.

Los quejosos indicaron que desde hace meses han buscado tener una mesa de trabajo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a fin de poder expresarle directamente cuál es la situación en que se encuentran trabajando los docentes del Cecyteg (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero), asimismo de los 92 centros de Educación Media Superior a Distancia (Emsad), que también dependen de este subsistema.

Margarito Godínez de Dios quien funge como dirigente del sindicato Democrático del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Sidecyteg), anunció que en los próximos días el paro de labores será reforzado con acciones de movilización en esta capital y en el puerto de Acapulco y estas irán creciendo en intensidad hasta que la gobernadora acepte tener una reunión con ellos.

Indicó que han pedido por la vía formal esta audiencia y el último escrito lo entregaron el pasado 8 de julio, “pero no nos hacen caso y por ello decidimos iniciar este paro de labores indefinido, en el día que marca el inicio del semestre en este subsistema”.

Informó que están exigiendo la entrega de “nombramientos de base a los compañeros que tienen derecho”.

Además explicó que la administración anterior y la actual de Evelyn Salgado ha desviado los recursos de la seguridad social y “con esta administración los que tenemos créditos Fovissste o créditos personales, no se están reflejando en nuestro estado de cuenta y la deuda se incrementa”.

Dijo que están “demandando la incorporación y el reconocimiento de los trabajadores del Emsad que tienen trabajando más de10 años en el subsistema y no se le dan nombramientos de base en la plataforma del ISSSTE ya aparecen como trabajadores de confianza”.

Godínez de Dios indicó que también no tienen “derecho de créditos de vivienda o préstamos personales y hay riesgo de que se cancele el servicio médico al que tenemos derecho”.

Explicó que ese “subsistema se fundó en 1991 y hasta el 2005 tuvieron acceso a la seguridad social y no se nos reconoce la antigüedad real, hay quienes ya se pueden jubilar, pero no se reconoce la antigüedad y las cuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro está en ceros, no tenemos recurso ahorrado”.

Finalmente informó que este lunes se debía estar iniciando el semestre, “pero estamos en paro indefinido los 92 centros Emsad y los 10 planteles Cecyteg”.