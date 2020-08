No es necesario aprobar ley para cumplir con medidas sanitarias: Piña Garibay

El director de Transportes del estado, Miguel Ángel Piña Garibay, descartó que sea necesario aprobar una ley que sancione a quien no use el cubrebocas, gel antibacterial o que no guarde la sana distancia, cuando se haga uso del transporte público para evitar contagios de Covid-19.

En entrevista telefónica, el funcionario estatal explicó que cada persona tiene que entender por sentido común, que debe de cumplir con los protocolos de prevención que pide la Secretaría de Salud, al utilizar el servicio de transporte, porque de lo que se trata es cuidar su propia salud.

Recordó que, Guerrero sigue en color naranja y que, para poder alcanzar el verde, es necesario la contribución de todos, por eso se continúan con los operativos para pedirles a los transportistas a usar de manera obligatoria el cubrebocas.

El funcionario, Piña Garibay, reconoció que no ha sido fácil hacer cumplir estas medidas sanitarias, en virtud de que existen trabajadores del volante que se resisten usar el protector facial o de pedir a los usuarios que también lo porten.

Es por ello que se continúa exhortando a todos los concesionarios que contribuyan a cuidar su salud, pero también se ha tenido que actuar en contra de quienes no solo no usan la mascarilla, sino que se ponen groseros, incluso, violentos, "a estos sí se les aplica la sanción respectiva".

Refirió que se continúa apoyando con la sanitización de las unidades del transporte público, a quien lo solicita, como parte de la ayuda que se da para reducir los riesgos de contagios del coronavirus.