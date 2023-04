Municipios deben tener facultades para investigar delitos: Diputado

El diputado del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Joaquín Badillo Escamilla, se pronunció por dar mas facultades a los ayuntamientos y que no sólo tengan la responsabilidad de la prevención sino también de la investigación de los delitos.

El legislador explicó que esta propuesta la ha estado perfeccionando y pretende presentarla ante el pleno, que consiste en hacer reformas al artículo 115 Constitucional, que actualmente sólo contempla que los alcaldes tengan la responsabilidad de la prevención del delito.

Lee también: Homicidio de líder transportista, ajeno a jornada informativa por Sheinbaum: Diputado

En este caso, con las reformas tendrán atribuciones para que sus policías también se involucren en la investigación de los ilícitos y que hagan sus propias consignaciones ante las instancias de procuración de justicia.

El integrante de la Sexagenario Tercera Legislatura, Badillo Escamilla, precisó que no se trata de una ocurrencia, en la Ciudad de México se aprobó que la Secretaría de Seguridad Pública tuvieran facultades adicionales con investigaciones y puestas a disposición, que les han dado excelentes resultados.

Estado IEPC sigue sin respuesta para su ampliación presupuestal

Por lo que no dará marcha atrás en su iniciativa, que permitirá que los Presidentes municipales no sigan eludiendo más sus responsabilidades, se requiere de toma de decisiones que permita atacar de manera frontal el grave problema de inseguridad y que se trabaje más en labores de inteligencia para dar resultados.

En el caso particular de Acapulco, lo necesita, porque no se puede ignorar el recrudecimiento de la violencia que ya vulneró la costera Miguel Alemán, a pesar de los mil 700 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, que llegaron a reforzar los operativos de seguridad, pero que no se sabe donde están.