"La basura jefa" exige ingreso sin cobro al tiradero

Conductores de vehículos particulares recolectores de basura conocidos como “la basura jefa” bloquearon la avenida Llano Largo a un costado del Aeropuerto de Chilpancingo y frente a las instalaciones de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Chilpancingo su exigencia es que se les quite el cobro de 75 pesos, que les hacen para poder ingresar a depositar los residuos en el tiradero municipal.

Los choferes indicaron que la mayoría de ellos son trabajadores que pagan una renta por el permiso y por el vehículo además tienen que sacar un ingreso para llevarlo a sus hogares sin embargo en este momento con la puesta en operación de 20 camiones recolectores de basura el trabajo que les han dejado es poco además con el cobro de 75 pesos que les hacen para poder ingresar al tiradero municipal prácticamente es incosteable seguir trabajando.

Adicionalmente pidieron que se cambie a la persona que realiza las funciones de checador ya que es una persona prepotente altanera qué genera conflictos para los recolectores de basura particulares porque les niega horarios por minutos que tengan antes de las 5 de la mañana que es el horario en que se abre el depósito.

Indicaron que esta persona también les niega la entrada al tiradero municipal cuando trasladan ramas de árboles colchones o algún mueble voluminoso a pesar de que a los vehículos del municipio si se les permite entrar con este tipo de basura.

Somos personas honestas, honradas, trabajadores qué estamos haciendo una función que requiere la sociedad, no estamos robando no estamos delinquiendo estamos haciendo un trabajo honesto y no deberíamos ser tratados de tan mala manera, señaló uno de los choferes que para evitar represalias prefirió omitir su nombre.

Los recolectores particulares indicaron que en caso de que sus demandas no sean escuchadas se verán en la necesidad de trasladar todas las camionetas y estacionarlas en la plancha de la plaza cívica de Chilpancingo como ya lo hicieron en el pasado cuando el alcalde Marco Antonio Leyva Mena les cerró el depósito municipal.

Son más de 250 camionetas que operan todos los días y cada una de éstas paga 75 pesos cada vez que ingresa a depositar residuos que puede ser uno o dos viajes por día lo que indica que son en promedio unos 20 mil pesos que están generando diarios de ingreso para el gobierno y esto es una merma en su economía familiar.